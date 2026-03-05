Srbija odsvetuje nenujna potovanja na Hrvaško

Ministrstvo je objavilo tako imenovani semafor s priporočili za potovanja v posamezne države. Države so glede na oceno varnostnih tveganj razvrstili v štiri kategorije – zeleno, rumeno, oranžno in rdečo kot najbolj nevarno.

Zelena kategorija pomeni varno državo, pri rumeni so potrebne dodatne mere previdnosti, oranžna pomeni "potovanje le v nujnih primerih", medtem ko so z rdečo obarvane države, kamor potovanja povsem odsvetujejo.

V rdeči kategoriji je 23 držav Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike, med 28 državami v oranžni kategoriji pa se je kot edina evropska znašla Hrvaška. Tudi v rumeni kategoriji je med 61 državami le ena evropska, in sicer Albanija.

Vse ostale države, tudi Slovenijo, so uvrstili v zeleno kategorijo, za katero velja priporočilo "prostega potovanja ob običajni previdnosti".