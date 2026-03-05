Naslovnica
Tujina

Srbija odsvetuje nenujna potovanja na Hrvaško

05. 03. 2026 12.54

Avtor:
D.L. STA
Srbska in hrvaška zastava

Srbsko zunanje ministrstvo je v sredo objavilo priporočila za potovanja, v okviru katerih je države razvrstilo v štiri kategorije glede na varnostna tveganja. V kategorijo držav, za katere odsvetujejo potovanja v nenujnih primerih, je kot edino iz Evrope uvrstilo Hrvaško. Kot razlog so navedli vse pogostejše incidente in napetosti v državi.

Ministrstvo je objavilo tako imenovani semafor s priporočili za potovanja v posamezne države. Države so glede na oceno varnostnih tveganj razvrstili v štiri kategorije – zeleno, rumeno, oranžno in rdečo kot najbolj nevarno.

Zelena kategorija pomeni varno državo, pri rumeni so potrebne dodatne mere previdnosti, oranžna pomeni "potovanje le v nujnih primerih", medtem ko so z rdečo obarvane države, kamor potovanja povsem odsvetujejo.

V rdeči kategoriji je 23 držav Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike, med 28 državami v oranžni kategoriji pa se je kot edina evropska znašla Hrvaška. Tudi v rumeni kategoriji je med 61 državami le ena evropska, in sicer Albanija.

Vse ostale države, tudi Slovenijo, so uvrstili v zeleno kategorijo, za katero velja priporočilo "prostega potovanja ob običajni previdnosti".

Srbija in Hrvaška
Srbija in Hrvaška
FOTO: Shutterstock

Več incidentov

Na Hrvaškem se je v minulem letu zgodilo več incidentov, povezanih z nestrpnostjo do Srbov. Najbolj je javnost vznemiril incident v Splitu v začetku novembra lani, ko je na kulturni dogodek v organizaciji srbske manjšine vdrlo več deset ljudi ter ob ustaškem pozdravu in žaljenju Srbov prekinilo prireditev.

Srbsko zunanje ministrstvo je med priporočili navedlo, naj srbski državljani na Hrvaško ne potujejo, če ni nujno potrebno, zaradi "nedavnih dogodkov in vse pogostejših incidentov, napetosti in neugodnih varnostnih okoliščin".

Če je potovanje nujno, državljane pozivajo, naj se izogibajo javnim zborovanjem in krajem, kjer bi lahko prišlo do provokacij, ter naj bodo previdni v komunikaciji in naj poskrbijo za osebno in premoženjsko varnost. Kot posebno varnostno tveganje pa so izpostavili organizirana potovanja, zlasti prihode športnih ekip in kulturnih delegacij na Hrvaško.

hrvaška srbija

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watch-Man X
05. 03. 2026 14.00
Nevem zakaj sploh hodijo srbi na hrvaško nevem kaj a mislijo da so po vsem kar trobezlajo dobrodošli? 🤣😂🤭😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
panamera
05. 03. 2026 13.59
Fafajonava se naj za sebe briga... In naj ne obsoja ZDA... Pusti jih naj na miru
Odgovori
+1
2 1
Gutenberg
05. 03. 2026 13.58
Fajonova naj kar zapre svoj kljunček, ker samo škodo dela.
Odgovori
+1
2 1
Watch-Man X
05. 03. 2026 13.58
Srbi jih ...
Odgovori
+0
1 1
terciar
05. 03. 2026 13.55
H*vati so bili vedno najbolj nacionalisticni narod v Evropi. Sovrazijo vse, pa tudi sebe.
Odgovori
-2
1 3
proofreader
05. 03. 2026 13.55
Super, bo manj gneče v Zagrebu, zdaj ko bo festival luči.
Odgovori
+1
2 1
ZMERNI DESNIČAR
05. 03. 2026 13.55
Počasi se kuha :) tudi v balkanskem loncu :)
Odgovori
+3
4 1
Pravica.
05. 03. 2026 13.54
Tu pa so odprti komentarji?
Odgovori
+3
5 2
Animal_Pump
05. 03. 2026 13.53
Hm...hrvati obvladajo izgleda...kako biti neprijazna država, da se te izognejo. Nč narobe.
Odgovori
+1
2 1
Dražen Marjanović
05. 03. 2026 13.53
Kot Hrvat: bravo Srbija, raje čista glava kot razbita glava!😂
Odgovori
+2
3 1
Tho mp son
05. 03. 2026 13.44
Najbolj nepredvidljiva je pravzaprav jugoslovenija , saj se v boju za volilne glasove , izjave spreminjajo iz ure v uro !
Odgovori
+0
5 5
Prizemljen
05. 03. 2026 13.44
Kdo drug kot Vucic, ima se za drugega Trumpa…ocitno mu je dolg cas in ne ve vec kaj bi od dolgega casa…naj pusti druge na miru in uredi svoj kurnik doma..
Odgovori
+6
8 2
royayers
05. 03. 2026 13.41
hehe… Vucic, kakopak. Parodija od države je Srbija.
Odgovori
+9
12 3
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.48
pejt nazaj 😴💤💤💤
Odgovori
-6
1 7
royayers
05. 03. 2026 13.54
to ti sam sebi verjetno. Pojdi Miloše, pojdi.
Odgovori
+3
3 0
Kranjski domoljub
05. 03. 2026 13.36
Edina balkanska država ki spušča srbe v državo smo mi. Očitno je le slovenski narod tako naiven da nima pojma š čim ima posla.
Odgovori
+9
17 8
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.37
si se spet 💩💩💩
Odgovori
-6
7 13
Kranjski domoljub
05. 03. 2026 13.40
Čedo se počutiš varno v sloveniji na hrvaško pa ne upaš hahaha. Še nikdar morja nisi vidu ane čedo hahaha
Odgovori
+7
12 5
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.41
slovencelj, sem nad tabo, 😅😆🤣😂😂🤣😆😅
Odgovori
-5
3 8
Kranjski domoljub
05. 03. 2026 13.43
Ne nad mano. Mogoče tam v kraju maltretiraš manjše slovence od sebe večjih si ne upaš. To je pač srbska luzerska mentaliteta.😅😆🤣😂😂🤣😆😅
Odgovori
+4
7 3
boslo
05. 03. 2026 13.44
Baja je na beč
Odgovori
+1
3 2
Kranjski domoljub
05. 03. 2026 13.44
Še plavat neznate srbi več od banje niste upali
Odgovori
+4
7 3
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.45
veliko već nad tabo, slovencelj
Odgovori
-8
0 8
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.46
ne znamo plavati, uJHkote smo pojedli v vaterpolu v kranju
Odgovori
-6
1 7
Kranjski domoljub
05. 03. 2026 13.52
To si bil lokalnem jarku do kolen voda z očitom da te pazi da se ne utopiš... ti si pa mislil da si zmagal vaterpolo
Odgovori
+2
3 1
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.54
ti si malo 📺😵🤯
Odgovori
-1
0 1
Kranjski domoljub
05. 03. 2026 13.34
Izarel pa napada savdsko arabijo in azere in skuša izvest fals flag da je to iran. Isto kot srbi po bosni.
Odgovori
+0
7 7
Posteni
05. 03. 2026 13.33
Jaoooo.vucic skrenu ze zdavnaj..to mu sam se ena od cvetk nkrega.... 🤣
Odgovori
+6
9 3
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.36
pri 45 pa še vedno pri mamici in atiju, a ne @posteni 😁 brez LAJFA
Odgovori
+1
6 5
Posteni
05. 03. 2026 13.40
Jaooo. Baaajaaa. To je vse kar premores.. jivo tvojega vuckota in deb... seslja.. 🤣🤣
Odgovori
+2
4 2
Kranjski domoljub
05. 03. 2026 13.32
Vidite kako se srbi k... po sloveniji. Zato jih hrvati se spustijo v državo in to je edino prvilno.
Odgovori
+2
8 6
YouRangMyLord
05. 03. 2026 13.32
Gospa min. Fajon: ne pametujte in ne oglašajte se tam, kjer se vam trenutno ni treba. Situacija je napeta.
Odgovori
+17
20 3
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.33
zna fajn Fsekati 😁🍼🥛☕
Odgovori
+1
3 2
Posteni
05. 03. 2026 13.40
Ja v tvojem pasaluku baja 🐑🐑🐑🐑🐑
Odgovori
+1
3 2
Miloš Obilić
05. 03. 2026 13.42
sprehodi sem malo do lj. pašnik, doma že vse poznaš
Odgovori
-2
1 3
ecoliqua
05. 03. 2026 13.30
Na żalost je to res....no ne Zagreb ampak obala od Zadra Splita dalje so pa ratal obup....
Odgovori
+6
8 2
obožeobože
05. 03. 2026 13.27
Ta je pa dobra! Z sosedi je potrebno biti v dobrih odnosih!
Odgovori
+3
7 4
Verus
05. 03. 2026 13.28
Si zihr, da je Z sosedi...
Odgovori
+7
8 1
