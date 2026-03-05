Srbija odsvetuje nenujna potovanja na Hrvaško

Ministrstvo je objavilo tako imenovani semafor s priporočili za potovanja v posamezne države. Države so glede na oceno varnostnih tveganj razvrstili v štiri kategorije – zeleno, rumeno, oranžno in rdečo kot najbolj nevarno.
Zelena kategorija pomeni varno državo, pri rumeni so potrebne dodatne mere previdnosti, oranžna pomeni "potovanje le v nujnih primerih", medtem ko so z rdečo obarvane države, kamor potovanja povsem odsvetujejo.
V rdeči kategoriji je 23 držav Bližnjega vzhoda, Azije in Afrike, med 28 državami v oranžni kategoriji pa se je kot edina evropska znašla Hrvaška. Tudi v rumeni kategoriji je med 61 državami le ena evropska, in sicer Albanija.
Vse ostale države, tudi Slovenijo, so uvrstili v zeleno kategorijo, za katero velja priporočilo "prostega potovanja ob običajni previdnosti".
Več incidentov
Na Hrvaškem se je v minulem letu zgodilo več incidentov, povezanih z nestrpnostjo do Srbov. Najbolj je javnost vznemiril incident v Splitu v začetku novembra lani, ko je na kulturni dogodek v organizaciji srbske manjšine vdrlo več deset ljudi ter ob ustaškem pozdravu in žaljenju Srbov prekinilo prireditev.
Srbsko zunanje ministrstvo je med priporočili navedlo, naj srbski državljani na Hrvaško ne potujejo, če ni nujno potrebno, zaradi "nedavnih dogodkov in vse pogostejših incidentov, napetosti in neugodnih varnostnih okoliščin".
Če je potovanje nujno, državljane pozivajo, naj se izogibajo javnim zborovanjem in krajem, kjer bi lahko prišlo do provokacij, ter naj bodo previdni v komunikaciji in naj poskrbijo za osebno in premoženjsko varnost. Kot posebno varnostno tveganje pa so izpostavili organizirana potovanja, zlasti prihode športnih ekip in kulturnih delegacij na Hrvaško.
