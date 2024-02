Srbija s protestno noto Zagrebu, Hrvati: 'Ne vidim razloga, da bi se odzvali'

Na koncu 211. mednarodne karnevalske povorke v kraju Kaštel Stari blizu Splita so v torek tradicionalno "obsodili" in nato sežgali t. i. krnjo, krivca za vse slabo v minulem letu. To sta bila lutki Vučića in ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki sta bila upodobljena kot Don Kihot in Sančo Pansa na oslih. Grlić Radman je danes izpostavil, da gre za tradicijo, za del običaja, ko se ljudje veselijo in zabavajo. Dodal je, da se mu zdi, da so na hrvaških karnevalih sežigali tudi že njegovo lutko in da zaradi tega ni bil jezen.

Vučić je bil v odzivu na sežig svoje lutke oster. "Kaj je ena lutka, po tem, ko vemo, da so sežigali hiše in cerkve. Zdi se, da so pri njih sežigi del tradicije," je dejal.