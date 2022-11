'Srbija še naprej vodi odgovorno politiko miru in stabilnosti'

Posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak je danes dejal, da "računa na odgovorno ravnanje" obeh strani za ohranitev stabilnosti v času novih napetosti na Kosovu, o katerih je Beograd že obvestil Moskvo in Peking. V Washingtonu pa so Srbijo opozorili, naj ravna "odgovorno".

"Treba se je izogibati nasilju," je Miroslav Lajčak zapisal na Twitterju po petkovem večurnem pogovoru s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Vučić je po današnji izredni seji vlade, na kateri je ministre seznanil z razvojem situacije, na Instagramu sporočil, da ne bodo odnehali pri svoji politiki "miru in stabilnosti". Nato je v ločenih pogovorih veleposlanika Rusije in Kitajske v Beogradu seznanil "z varnostnimi razmerami na Kosovu ter pritiski, s katerimi se srečujejo Srbi in Srbija", poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. icon-expand Aleksandar Vučić FOTO: AP "Ponovil sem našo hvaležnost za načelno držo in podporo Ruske federacije suverenosti in ozemeljski celovitosti naše države," je Vučić zapisal na Instagramu po srečanju z ruskim veleposlanikom v Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom, ki je napovedal, da "bo posredoval vse predstavljene informacije v Moskvo." Kitajski veleposlanici v Srbiji Chen Bo je Vučić dejal, da "Srbija kljub vsem izzivom še naprej vodi odgovorno politiko miru in stabilnosti" ter "ostaja zavezana spoštovanju mednarodnega prava in polnemu izvajanju doslej doseženih dogovorov". icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Veleposlanica Chen Bo je dejala, da Kitajska podpira "legitimne zahteve srbske strani, ki zadevajo varnost njenih državljanov na Kosovu ter prizadevanja za vzpostavitev sporazuma v okviru Resolucije 1244 Varnostnega sveta ZN". Kot so sporočili iz Vučićevega urada, je Chan Bo izpostavila, da Kitajska nasprotuje enostranskim dejanjem, ki prispevajo k zaostrovanju in rušenju stabilnosti, in dodala, da se mora "Priština čim prej pridružiti oblikovanju Zveze srbskih občin na Kosovu" v skladu z dogovorom, sklenjenim v Bruslju. Srbski predsednik se je po telefonu pogovarjal tudi z ameriškim veleposlanikom v Srbiji Christopherjem Hillom, ki je od njega "zahteval, da se Srbija obnaša odgovorno," država pa naj ne sodeluje pri ogrožanju stabilnosti, poroča Hina. icon-expand Srbske registrske tablice FOTO: AP Napetosti med Beogradom in Prištino so se znova okrepile, ko se je v noči s ponedeljka na torek iztekel rok, ki ga je kosovska vlada določila za uresničitev odločitve o zamenjavi srbskih registrskih tablic, ki jih uporabljajo Srbi na Kosovu, za kosovske registrske tablice.