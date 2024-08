Srbija sprejela izjavo o skupni prihodnosti srbskega naroda

Izjavo je 350-članski skupščini srbskega parlamenta minuli teden predstavil predsednik vlade Miloš Vučević , ki je ob tem pozval k sprejetju izjave in sporočil, da ne gre za strankarski, temveč narodni program. Izjava med drugim navaja, da srbski narod predstavlja edinstveno celoto in da je Kosovo neodtujljivi del Srbije.

Za izjavo je glasovalo 139 poslancev, proti jih je bilo devet, vzdržan ni bil nihče, šest poslancev pa ni glasovalo.

Parlament Republike Srbske je izjavo sprejel že v začetku julija. Izjava je sestavljena iz 49 točk, v katerih je med drugim zapisano, da je srbski narod edinstvena entiteta. Ob tem pa je v njej zapisano tudi, da parlament ne podpira resolucije o genocidu v Srebrenici, ki je bila konec maja izglasovana v Združenih narodih, poročata srpska RTV in RTRS.

Sklenili so tudi, da bo vsesrbski zbor potekal vsaki dve leti ter da se pričakuje popolna uresničitev procesa narodne sprave in preseganja zgodovinskih delitev v srbskem narodu.

ZDA so sicer že junija opozorile, da skupna izjava ne brani daytonskega mirovnega sporazuma, kot trdijo njeni avtorji, ampak pomeni nameren napad na sporazum ter državne institucije Bosne in Hercegovine, kar so ocenili kot nevarno.

In medtem ko je Vučević za sprejem skupne izjave želel podporo vseh poslancev, saj da ne gre za strankarski, temveč za ljudski program, pri oblikovanju katerega so sodelovali vsi "ključni dejavniki" družbe, je po poročanju srbskih medijev opozicijski poslanec Radomir Lazović iz Zeleno-leve stranke predlagano izjavo označil za "nacionalistični pamflet."