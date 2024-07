Mami najstnika, ki je streljal na beograjski šoli, zasegli avtomobil

Začasni ukrep so sicer zahtevali člani oškodovanih družin, ki so proti Miljani in Vladimirju Kecmanoviću, njunemu mladoletnemu sinu in šoli vložili civilne tožbe. Predlog za izvršbo, na podlagi katere so zasegli avtomobil, je vložil odvetnik Ognjen Božović , ki zastopa vse oškodovance v omenjenem postopku.

Spomnimo

3. maja 2023 se je 13-letnik z očetovo pištolo podal na morilski strelski pohod. Do orožja je prišel 1. maja, dva dni pozneje pa je okoli 8. ure zjutraj vkorakal v šolo in takoj začel streljati. Najprej je ubil varnostnika in tri dekleta, med njimi eno dežurno učenko. Nato je zamenjal nabojnik in z vrat učilnice zgodovine streljal najprej na učiteljico, nato na učence. Skupno je izstrelil 45 nabojev in ubil šest učencev, še pet učencev in učiteljico zgodovine pa hudo ranil. Nato je orožje odvrgel in po telefonu poklical policijo. Ta ga je prijela pred šolo.

Kot je po napadu razkrila policija, je napad načrtoval mesec dni in izbral svoje žrtve. Naredil je celo seznam z imeni učencev, ki jih je nameraval ubiti, kot tudi skico šole s potekom napada. V šolo je ob devetmilimetrski pištoli s tremi nabojniki in malokalibrski pištoli, ki jo je vzel iz stanovanja svojega očeta, prinesel tudi štiri molotovke. Učilnico, kjer je imel njegov sedmi razred pouk zgodovine, pa je za napad izbral, ker je blizu vhoda v šolo.