Twitter srbske medije označil za 'sodelujoče z vlado', Vučić bi bil rad kot Trump

V Srbiji je veliko prahu dvignila odločitev Twitterja, da računom nekaterih medijev prilepi oznako, da sodelujejo s srbsko vlado. Oznako so med drugim dobili tiskovna agencija Tanjug, tabloid Kurir, medijska hiša Pink in tudi javna radiotelevizija RTS, ki se je zato odločila, da tam do nadaljnjega ne bo več objavljala. Na potezo družbenega omrežja se je odzval tudi srbski predsednik Aleksander Vučić in dejal, da komaj čaka, da blokirajo tudi njega in bo "svet tako dobil še enega Donalda Trumpa".

icon-expand Nekateri srbski mediji so dobili (ne)slavno oznako. FOTO: Dreamstime

RTS, B92, TV Prva, Tanjug, Kurir, Srpski telegraf, Informer, Pink, Politika, Happy TV ... seznam medijev, ki so jim v biografijo uporabniškega računa čez noč dodali pripis v cirilici: "Medij, ki sodeluje z vlado Srbije," je dolg.

icon-expand Twitterjev pripis v cirilici na uradnem profilu srbske javne radiotelevizije. FOTO: Dreamstime

Pojasnilo družbe se glasi, da tovrstno označevanje "omogoča dodatni kontekst v povezavi z računi, ki jih nadzorujejo določeni uradni predstavniki vlade, medijske hiše, povezane z državo, in posamezniki, ki tesno sodelujejo s temi entitetami." Mediji, povezani z državo, so opredeljeni kot "mediji, v katerih država vrši nadzor nad uredniško vsebino skozi finančna sredstva, neposredne ali posredne politične pritiske in/ali nadzor nad ustvarjanjem in deljenjem vsebin". Za Twitter v praksi to pomeni, da tovrstnih računov s svojimi orodji ne bodo priporočali uporabnikom ali krepili dosega njihovih objav. Čestitka Vučića Srbski predsednik Vučić, ki mu nasprotniki že vrsto let očitajo prav avtoritarno vodenje države in težnjo po popolni podreditvi medijev, je vsem, ki so v torek prejeli tovrstno oznako, že čestital. Zanj to pomeni, da se "upirajo poslušnemu omrežju in širijo svobodne ideje".

"S kom pa naj sodelujejo, s tajkuni in kriminalci? Najbolj normalno je, da sodelujejo z vlado," je oponesel. Ob tem je opozoril, da ta poteza sproža vprašanje cenzure in kaže, da bi si cenzor želel biti prav Twitter. Dodal je še, da komaj čaka, da po vzoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa ukinejo tudi njegov uporabniški račun. Nekdanjemu voditelju ZDA so to storili januarja letos zaradi varnostnih pomislekov po nasilnem vdoru njegovih privržencev v Kapitol. S Twitterja so takrat sporočili, da so po podrobnem pregledu vsebine njegovih tvitov račun blokirali za stalno, kot razlog pa navedli tveganje za nadaljnje spodbujanje nasilja. Trump je proti tehnološkemu podjetju že napovedal tožbo.

icon-expand Srbskim oblastem se že dlje časa očita podrejanje medijev.

RTS zahteva mnenje EBU-ja Da je odločitev Twitterja neutemeljena in politična, so se po prejetju oznake razjezili tudi pri RTS-u. Sporočili so, da ne bodo tvitali vse, dokler bo ta zapis prisoten v opisu njihovega profila. "Twitterjev dodatek predstavlja etiketiranje, kar je vrsta nedopustnega pritiska na medij, še posebej na medij, ki je član EBU-ja. S tem se tehnična platforma za objavo kratkih sporočil postavlja v položaj vrhovnega cenzorja, čeprav za to nima nikakršne pristojnosti, istočasno pa zase trdijo, da sta zanje svoboda mišljenja in izražanja sveti," so zapisali.