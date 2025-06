Klonila pritisku Moskve: Srbija ustavila izvoz orožja

Odločitev o zaustavitvi izvoza orožja, ki je po zadnjih uradnih podatkih vredno 1,6 milijarde evrov letno, po ocenah francoske tiskovne agencije AFP kaže na vse bolj negotovo diplomatsko ravnotežje srbskega predsednika, ki hodi po tanki črti med svojimi evropskimi težnjami in močnimi vezmi z Rusijo.

Prav v ponedeljek je ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) srbska podjetja obtožila, da so kljub ruskim opozorilom še povečala izvoz vojaške opreme v Ukrajino preko posrednikov, kot sta Češka in Bolgarija. Beograd je obtožila, da je zaradi "pohlepa in strahopetnega multilateralizma" izdal zgodovinsko prijateljstvo med državama.

Vučić, ki kljub ruski invaziji na Ukrajino v nasprotju s politiko EU ohranja tesne vezi z Rusijo, je že po prvih obtožbah SVR konec maja o srbskih dobavah orožja Ukrajini napovedal, da bo to preprečil. Pred tem pa je večkrat zanikal, da bi Srbija izvažala orožje v Ukrajino ali v države, ki bi ga lahko posredovale Kijevu, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Na ponedeljkovi novinarski konferenci po razširjenem sestanku z načelnikom generalštaba, na kateri je objavil ustavitev izvoza streliva in drugega orožja, Vučić ruskih obtožb ni komentiral, niti ni govoril o dobavah orožja Ukrajini.

Sporočil je samo, da Srbija "praktično več ne izvaža streliva", ki da bo odslej namenjeno samo srbski vojski. Sporočil je tudi, da je od izbruha vojne med Izraelom in Iranom Srbija popolnoma ustavila dobavo orožja Izraelu. "Če se bo še kaj dobavljalo, bo to le na podlagi posebnih odločitev," je dodal.