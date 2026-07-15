Srbija v 'ad hoc' zadolževanje z zasebno izdajo obveznic

Izdaja obveznic z zasebno ponudbo (t. i. private bond placement) pomeni, da se obveznice namesto prek javne ponudbe ponudijo vnaprej izbranim vlagateljem oziroma institucijam. Ta način se običajno uporablja za izdaje nižjih zneskov, do 300 milijonov evrov, in to enemu ali manjšemu številu institucionalnih vlagateljev.

Zadolžitev je bila izvedena v torek. Po dostopnih podatkih bodo obveznice zapadle v plačilo julija 2032, letna kuponska obrestna mera pa znaša 4,75 odstotka.

Borzni analitik Nenad Gujaničić je za N1 Srbija dejal, da je takšna zadolžitev precej nenavadna in da gre "verjetno za prvi primer, ko se Srbija zadolžuje na takšen ad hoc način".

Kot je pojasnil, takšna izdaja pomeni neposredno zbiranje kapitala, pri katerem se obveznice prodajo vnaprej znanemu kupcu. Kdo je ta kupec, za zdaj ni znano.

Po zadnjih uradnih podatkih, ki jih navaja portal, javni dolg Srbije znaša približno 4850 milijard dinarjev oziroma okoli 41 milijard evrov.