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Srbija v 'ad hoc' zadolževanje z zasebno izdajo obveznic

Beograd, 15. 07. 2026 13.35 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Finance

Srbija se je prvič zadolžila z zasebno izdajo obveznic v naprej določenemu zaprtemu krogu vlagateljev. Izdaja je dosegla 500 milijonov evrov. Strokovnjaki ocenjujejo, da gre za največjo tovrstno izdajo obveznic katerekoli države srednje in vzhodne Evrope v več kot desetletju. Kupec obveznic ni znan, danes poroča portal N1 Srbija.

Izdaja obveznic z zasebno ponudbo (t. i. private bond placement) pomeni, da se obveznice namesto prek javne ponudbe ponudijo vnaprej izbranim vlagateljem oziroma institucijam. Ta način se običajno uporablja za izdaje nižjih zneskov, do 300 milijonov evrov, in to enemu ali manjšemu številu institucionalnih vlagateljev.

Zadolžitev je bila izvedena v torek. Po dostopnih podatkih bodo obveznice zapadle v plačilo julija 2032, letna kuponska obrestna mera pa znaša 4,75 odstotka.

Borzni analitik Nenad Gujaničić je za N1 Srbija dejal, da je takšna zadolžitev precej nenavadna in da gre "verjetno za prvi primer, ko se Srbija zadolžuje na takšen ad hoc način".

Kot je pojasnil, takšna izdaja pomeni neposredno zbiranje kapitala, pri katerem se obveznice prodajo vnaprej znanemu kupcu. Kdo je ta kupec, za zdaj ni znano.

Po zadnjih uradnih podatkih, ki jih navaja portal, javni dolg Srbije znaša približno 4850 milijard dinarjev oziroma okoli 41 milijard evrov.

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