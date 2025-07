Srbija v blokadi, policija razganja protestnike

"Ko ustava in zakon ne veljajo več za tiste, ki jih morajo braniti, se mora vse ustaviti," so sporočili študenti, zbrani v iniciativi "Blokada", ki koordinira aktualne proteste. Prebivalce Srbije so pozvali, da zjutraj odidejo na ulice ter "mirno, vendar odločno," zaustavijo promet.

Neposredni povod za blokado ulic so aretacije študentov na zadnjih velikih demonstracijah, ko so izbruhnili spopadi med njimi in policijo. Pred Fakulteto dramskih umetnosti v Novem Beogradu se zbrala večja množica protestnikov, poročajo srbski mediji. Pri tem vzklikajo "narod vam bom sodil" . Medtem pa je policija v bližini fakultete pridržala šest oseb, dva študenta, asistenta na fakulteti, še enega zaposlenega ter dva stanovalca iz bližnjega naselja.

V Smederevu je bilo poškodovanih več oseb, potem ko se je taksist zaletel v skupino občanov, ki so šli skozi prehod za peščce. V Beogradu je zaustavljen promet s tramvaji in mestnimi avtobusi.

Vučić je državljane že v četrtek na družbenem omrežju Instagram prosil, naj "ne uničujejo Srbije", saj je "tisti, ki si tega želijo, ne morejo premagati". V odzivu na poziv k popolni blokadi, je posvaril, da gre za huda kazniva dejanja. Dejal je še, da se država izogiba uporabi sile ter da želi omogočiti svobodo govora in pravico do zbiranja, a da "tovrstnega nasilja ne more in ne sme dovoliti, saj potem ne bi bila več država".

"Zato, prosim, premislite še enkrat in se spametujte. Prosim vas kot Bog. Za vse druge ljudi je Srbija država, resna in odgovorna. Tako bo jutri in vsak drugi dan," je v video sporočilu na Instagramu dejal Vučić.