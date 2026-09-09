Srbija v proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega?

Aleksandar Vučić je proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega najavil med govorom na Poslovnem sejmu Srbija - Uzbekistan. Ob tem je to srednjeazijsko republiko pozval k sodelovanju, poroča N1 Srbija.

"V obrambni industriji lahko dosežemo velike rezultate. Mi napredujemo, spoznavamo in pridobivamo tehnologijo od nekaterih sil," je dejal Vučić. Za katere države gre, ni pojasnil. Obrambni minister Nenad Miloradović je dejal, da bi se serijska proizvodnja lahko začela v roku enega leta. Vučić je ob tem poudaril, da srbska vojska že ima v uporabi balistične rakete kratkega dosega.

"Čez eno leto bomo začeli s proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega in tudi pri tem smo pripravljeni sodelovati z vami. To je novica, o kateri mi v Srbiji zelo redko govorimo, a govori o našem tehnološkem in industrijskem napredku. Naši strokovnjaki so že veliko dosegli, in verjamem, da lahko, kot sem rekel, v enem letu tudi to storimo, pripravljeni smo sodelovati na tem področju z našimi brati in prijatelji iz Uzbekistana," je dejal Vučić.