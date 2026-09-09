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Srbija v proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega?

Beograd, 09. 09. 2026 11.11 pred 40 minutami 3 min branja 29

Avtor:
M.V.
Raketni sistem Šumadija

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da bo Srbija kmalu začela s serijsko proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega. Večjih podrobnosti ob tem ni razkril. Gre za prazne besede ali srbska vojaška industrija dejansko lahko razvije napredno orožje z dosegom onkraj Balkana?

Aleksandar Vučić je proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega najavil med govorom na Poslovnem sejmu Srbija - Uzbekistan. Ob tem je to srednjeazijsko republiko pozval k sodelovanju, poroča N1 Srbija.

"V obrambni industriji lahko dosežemo velike rezultate. Mi napredujemo, spoznavamo in pridobivamo tehnologijo od nekaterih sil," je dejal Vučić. Za katere države gre, ni pojasnil. Obrambni minister Nenad Miloradović je dejal, da bi se serijska proizvodnja lahko začela v roku enega leta. Vučić je ob tem poudaril, da srbska vojska že ima v uporabi balistične rakete kratkega dosega.

"Čez eno leto bomo začeli s proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega in tudi pri tem smo pripravljeni sodelovati z vami. To je novica, o kateri mi v Srbiji zelo redko govorimo, a govori o našem tehnološkem in industrijskem napredku. Naši strokovnjaki so že veliko dosegli, in verjamem, da lahko, kot sem rekel, v enem letu tudi to storimo, pripravljeni smo sodelovati na tem področju z našimi brati in prijatelji iz Uzbekistana," je dejal Vučić.

Raketni sistem Šumadija
Raketni sistem Šumadija
FOTO: Wikipedia

Kakšen je potencial industrije?

Nekdanja Jugoslavija je Srbiji zapustila močno obrambno industrijo. Ta je bila sicer v nadaljnjih desetletjih močno okrnjena zaradi sankcij in vojn. Danes raketna industrija vključuje Yugoimport-SDPR, Vojaško-tehnični inštitut, EDePro, Krušik in Teleoptik.

Najpomembnejši domači projekt je večcevni raketomet Šumadija in njegova 400-milimetrska taktična balistična raketa Jerina-1. Raketa na trdno gorivo lahko po podatkih proizvajalca zadene stacionarne cilje na razdalji do 280 kilometrov in nosi 200-kilogramsko bojno glavo. Uporablja inercialno navigacijo, ki jo je mogoče kombinirati z GPS.

Balistične rakete, ki imajo doseg manjši od 1000 kilometrov, so po mednarodnih standardih razvrščene kot balistične rakete kratkega dosega. Trenutno ni znano, kakšen naj bi bil doseg nove rakete, vendar, če Vučićeve izjave držijo, bi ta v skladu s standardi moral presegati 1000 kilometrov.

Srbija sicer uporablja tuje balistično oržje. Postala je prvi evropski uporabnik kitajske balistične rakete CM-400AKG, ki se izstreljuje iz zraka in ima doseg 400 kilometrov. Za ta namen so predelali lovce MiG-29, ki sedaj lahko nosijo omenjeno orožje. Nakup dokazuje sposobnosti integracije, ne pa dejstva, da Srbija lahko samostojno proizvaja sofisticirane balistične raketne sisteme.

Preberi še Srbski lovci MiG-29 z najmodernejšo kitajsko raketo

Srbija v različne države neposredno in posredno izvaža strelivo, ni pa uradno objavljenih dokumentiranih dokazov, da bi na primer izvažala rakete Jerina-1 ali doma izdelane balistične rakete.

Leta 2013 sta Yugoimport-SDPR in Emirates Advanced Research and Technology Holding iz ZAE podpisala sporazum o razvoju in dobavi srbskega sistema vodenih raket ALAS. Srbska vlada je načrtovani program ocenila na več kot 200 milijonov evrov in dejala, da bo vodil do skupne proizvodnje in dobave raket in komponent za ZAE. Javno dostopne informacije ne določajo, koliko celotnih sistemov je podjetje na koncu dobavilo.

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KOMENTARJI29

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Medo1964
09. 09. 2026 13.27
Minuse sem dobil, ker sem samo pripomnil,da jih ni za podcenjevat; Nisem z nicemer simpatiziral z njimi; Niti pod razno, ceprav jih itak imamo po celem gospodasrtvu; Dejstvo je ,da je Crvena Zastava porizvajala izjemno dobro orozje; AK-47 alias M-72, al kaj ze ; je bil izjemno dobra izpopolnjena varianta, ki je zaradi modifikacj z mnogo manj nabojev precizno zadela tarco (preverjeno); T-72 pa je bil sploh strah in trepet v BIH ; Nadgrejen s slovenskimi izumi, je opalil se zadnjo granato, ko je bila posadka ze mrtva;
Odgovori
0 0
Rudar
09. 09. 2026 13.26
Hvala bogu, da smo se odcepli in smo v EU in NATU.
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+1
1 0
Racional-ec
09. 09. 2026 13.24
Ta je napovedal marsikaj…pa?
Odgovori
+2
2 0
DEBELA OLIVA
09. 09. 2026 13.22
Pogon raket na PREBRANAC
Odgovori
+3
3 0
Agent Provokator
09. 09. 2026 13.19
Vojaška, ne avtomobilska je gonilo razvoja država in gospodarstva!!!
Odgovori
-1
0 1
Medo1964
09. 09. 2026 13.17
Srbijo so podcenjevali ze 1914; Pa itak je Gavrilo Princip prisel iz Beograda s pomocjo cetniskih vojvod. Vemo kaj je sledilo
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-2
1 3
armenius
09. 09. 2026 13.22
srbi so do zdaj izgubili vse vojne, tudi v bosni-sploh pa so bili tepeni na hrvaškem
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+2
2 0
KlapaMaslina
09. 09. 2026 13.22
Pa kljub podcenjevanju so v solunu francozom pucali puške. Danes v dobi tehnike pa rakete v rafinerijo in takoj bo mir s hujskači
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0 0
armenius
09. 09. 2026 13.17
bolano, sama vojna jim hodi po glavi
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+3
3 0
Agent Provokator
09. 09. 2026 13.25
😁 po glavi jim hodi zaslužek od prodaje raket... vsaka stane milijon.
Odgovori
-1
0 1
Agent Provokator
09. 09. 2026 13.16
Ukrajina je veliko tržišče... zato je bil Zelenski pred mesecem dni na obisku v Beogradu. Srbija pa sodeluje z Izraelom in mogoče pa bodo samo sestavljali izraelske rakete? Zakaj pa ne, če sestavljajo kitajske humanoidne robote!
Odgovori
+0
2 2
KlapaMaslina
09. 09. 2026 13.14
Kar še čimveč naj zapravijo za to
Odgovori
+2
2 0
myomy
09. 09. 2026 13.13
Medtem pa Slovenci kupujemo staro železo ...
Odgovori
+0
3 3
zurc
09. 09. 2026 13.06
vsaka miroljubna država proizvaja orožje za obrambo ne za napad
Odgovori
+4
4 0
druga Švica
09. 09. 2026 13.21
Vsakič ko se kopiči orožje, prej ali slej vstreli.
Odgovori
0 0
Agent Provokator
09. 09. 2026 13.26
in za prodajo...
Odgovori
0 0
Mukec
09. 09. 2026 13.05
Rakete na trdo gorivo? Drva?
Odgovori
-1
4 5
realist9000
09. 09. 2026 13.02
še kar se ta orožje brezvezno proizvaja
Odgovori
+3
3 0
BBcc
09. 09. 2026 12.59
Zlato pravilo. Kdor drugemu jamo koplje sam vanjo pade. Zgodovina je učiteljica.
Odgovori
+3
3 0
Pajo_36
09. 09. 2026 12.56
Kje se bo vsa tale vojna mašinerija kej rabila? SE kdo to vpraša?
Odgovori
+5
5 0
boslo
09. 09. 2026 13.13
Po neki logiki so lahko v strahu ruski sovražniki
Odgovori
+1
2 1
Žabec
09. 09. 2026 12.55
Mene ne skrbi toliko, ko se oborožuje Srbija, skrbi me, ko se oborožuje Hrvaška.
Odgovori
-2
6 8
zurc
09. 09. 2026 13.04
in kdaj je hrvaška katero sosedo napadla? vedno je samo branila svoje ozemlje,kdo je pa napadel vse republike bivše juge
Odgovori
+5
8 3
zurc
09. 09. 2026 13.16
ne minus ,odgovor ,kdaj?
Odgovori
0 0
armenius
09. 09. 2026 13.18
ne zaupam hrvatom prav nič- nevarni so za nas
Odgovori
+1
3 2
geemale
09. 09. 2026 12.54
od Vardara pa do Triglava....
Odgovori
-3
1 4
Vamotamo
09. 09. 2026 12.53
Pa ta ko reče dober dan, 90% srbije pogleda skozi okno, če je zunaj res dan jbt.
Odgovori
+0
4 4
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