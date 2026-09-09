Srbija v proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega?

Aleksandar Vučić je proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega najavil med govorom na Poslovnem sejmu Srbija - Uzbekistan. Ob tem je to srednjeazijsko republiko pozval k sodelovanju, poroča N1 Srbija.
"V obrambni industriji lahko dosežemo velike rezultate. Mi napredujemo, spoznavamo in pridobivamo tehnologijo od nekaterih sil," je dejal Vučić. Za katere države gre, ni pojasnil. Obrambni minister Nenad Miloradović je dejal, da bi se serijska proizvodnja lahko začela v roku enega leta. Vučić je ob tem poudaril, da srbska vojska že ima v uporabi balistične rakete kratkega dosega.
"Čez eno leto bomo začeli s proizvodnjo balističnih raket dolgega dosega in tudi pri tem smo pripravljeni sodelovati z vami. To je novica, o kateri mi v Srbiji zelo redko govorimo, a govori o našem tehnološkem in industrijskem napredku. Naši strokovnjaki so že veliko dosegli, in verjamem, da lahko, kot sem rekel, v enem letu tudi to storimo, pripravljeni smo sodelovati na tem področju z našimi brati in prijatelji iz Uzbekistana," je dejal Vučić.
Kakšen je potencial industrije?
Nekdanja Jugoslavija je Srbiji zapustila močno obrambno industrijo. Ta je bila sicer v nadaljnjih desetletjih močno okrnjena zaradi sankcij in vojn. Danes raketna industrija vključuje Yugoimport-SDPR, Vojaško-tehnični inštitut, EDePro, Krušik in Teleoptik.
Najpomembnejši domači projekt je večcevni raketomet Šumadija in njegova 400-milimetrska taktična balistična raketa Jerina-1. Raketa na trdno gorivo lahko po podatkih proizvajalca zadene stacionarne cilje na razdalji do 280 kilometrov in nosi 200-kilogramsko bojno glavo. Uporablja inercialno navigacijo, ki jo je mogoče kombinirati z GPS.
Balistične rakete, ki imajo doseg manjši od 1000 kilometrov, so po mednarodnih standardih razvrščene kot balistične rakete kratkega dosega. Trenutno ni znano, kakšen naj bi bil doseg nove rakete, vendar, če Vučićeve izjave držijo, bi ta v skladu s standardi moral presegati 1000 kilometrov.
Srbija sicer uporablja tuje balistično oržje. Postala je prvi evropski uporabnik kitajske balistične rakete CM-400AKG, ki se izstreljuje iz zraka in ima doseg 400 kilometrov. Za ta namen so predelali lovce MiG-29, ki sedaj lahko nosijo omenjeno orožje. Nakup dokazuje sposobnosti integracije, ne pa dejstva, da Srbija lahko samostojno proizvaja sofisticirane balistične raketne sisteme.
Srbija v različne države neposredno in posredno izvaža strelivo, ni pa uradno objavljenih dokumentiranih dokazov, da bi na primer izvažala rakete Jerina-1 ali doma izdelane balistične rakete.
Leta 2013 sta Yugoimport-SDPR in Emirates Advanced Research and Technology Holding iz ZAE podpisala sporazum o razvoju in dobavi srbskega sistema vodenih raket ALAS. Srbska vlada je načrtovani program ocenila na več kot 200 milijonov evrov in dejala, da bo vodil do skupne proizvodnje in dobave raket in komponent za ZAE. Javno dostopne informacije ne določajo, koliko celotnih sistemov je podjetje na koncu dobavilo.
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