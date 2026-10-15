Srbija v protestni noti Hrvaški očita vmešavanje v volitve

V zvezi s protestom Beograda zaradi poročanja hrvaških medijev pa je dejal, da "ne ve, kaj bi lahko k temu dodal". "Pri nas so mediji svobodni in ljudje pišejo, kar želijo, in na način, ki se jim zdi primeren," je dodal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

"Povsem nesmiselno je trditi, da se Hrvaška - ki naj bi domnevno delovala kot nekakšen 'napol zunanji, napol notranji' sovražnik - vmešava v politični proces in volilno tekmo v Srbiji," je dejal danes Plenković v odzivu ob prihodu v Bruselj na vrh EU.

Tako vladne kot opozicijske hrvaške stranke so medtem prav tako zavrnile očitke v protestni noti. Ocenile so, da gre za manipulacijo, s katero želi bivši srbski predsednik in sedanji nosilec liste vladajoče koalicije na volitvah Aleksander Vučić, vznemirjen zaradi študentskega gibanja, mobilizirati in poenotiti srbsko javnost, da bi se ohranil na oblasti.

Srbsko zunanje ministrstvo je sicer v protestni noti izpostavilo tudi zaskrbljenost zaradi enostranskega prikazovanja političnih razmer v Srbiji in njihovega povezovanja z regionalno stabilnostjo. Poudarilo je, da takšno ravnanje ne prispeva k medsebojnemu zaupanju in dobrososedskim odnosom, je poročala srbska javna televizija RTS.

Po poročanju srbskega časnika Večernje novosti je Beograd protestno noto na Zagreb naslovil zaradi njegovega grobega vmešavanja v volitve in vse pogostejšega neobjektivnega poročanja na Hrvaškem o notranjepolitičnih razmerah v Srbiji.

Provladni srbski tabloid Informer, ki neposredno podpira Vučićevo kampanjo, je hrvaške medije obtožil, da se nenehno ukvarjajo z njim. Poročal je, da so "od 15. avgusta do 25. oktobra zabeležili kar 6282 medijskih prispevkov, v katerih ga omenjajo", poroča Hina.

Vučić je v pogovoru za srbsko televizijo B92 v sredo zvečer dejal, da se še nobena država ni tako močno vmešavala v volitve druge države, kot se Hrvaška v srbske volitve. Pozdravil je dejstvo, da je zunanje ministrstvo poslalo protestno noto Hrvaški, kar bi po njegovem mnenju "morda moralo doslej narediti že tisočkrat". "Pomembno je, da ostane zabeleženo, da smo vedeli, da se Hrvaška na najbolj očiten način vmešava v naš volilni proces," je še dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.