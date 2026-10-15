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Srbija v protestni noti Hrvaški očita vmešavanje v volitve

Beograd , 15. 10. 2026 16.02 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
A.K. STA
Aleksandar Vučić

Srbija je v sredo poslala protestno noto Hrvaški. V njej je kot nesprejemljive obsodila hrvaške poskuse zunanjega vplivanja na politične procese v državi pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 25. oktobra ter poročanje hrvaških medijev o političnih razmerah v Srbiji. Hrvaški premier Andrej Plenković je očitke zavrnil kot popolnoma nesmiselne.

"Povsem nesmiselno je trditi, da se Hrvaška - ki naj bi domnevno delovala kot nekakšen 'napol zunanji, napol notranji' sovražnik - vmešava v politični proces in volilno tekmo v Srbiji," je dejal danes Plenković v odzivu ob prihodu v Bruselj na vrh EU.

V zvezi s protestom Beograda zaradi poročanja hrvaških medijev pa je dejal, da "ne ve, kaj bi lahko k temu dodal". "Pri nas so mediji svobodni in ljudje pišejo, kar želijo, in na način, ki se jim zdi primeren," je dodal po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić
FOTO: Profimedia

Tako vladne kot opozicijske hrvaške stranke so medtem prav tako zavrnile očitke v protestni noti. Ocenile so, da gre za manipulacijo, s katero želi bivši srbski predsednik in sedanji nosilec liste vladajoče koalicije na volitvah Aleksander Vučić, vznemirjen zaradi študentskega gibanja, mobilizirati in poenotiti srbsko javnost, da bi se ohranil na oblasti.

Srbsko zunanje ministrstvo je sicer v protestni noti izpostavilo tudi zaskrbljenost zaradi enostranskega prikazovanja političnih razmer v Srbiji in njihovega povezovanja z regionalno stabilnostjo. Poudarilo je, da takšno ravnanje ne prispeva k medsebojnemu zaupanju in dobrososedskim odnosom, je poročala srbska javna televizija RTS.

Po poročanju srbskega časnika Večernje novosti je Beograd protestno noto na Zagreb naslovil zaradi njegovega grobega vmešavanja v volitve in vse pogostejšega neobjektivnega poročanja na Hrvaškem o notranjepolitičnih razmerah v Srbiji.

Provladni srbski tabloid Informer, ki neposredno podpira Vučićevo kampanjo, je hrvaške medije obtožil, da se nenehno ukvarjajo z njim. Poročal je, da so "od 15. avgusta do 25. oktobra zabeležili kar 6282 medijskih prispevkov, v katerih ga omenjajo", poroča Hina.

Vučić je v pogovoru za srbsko televizijo B92 v sredo zvečer dejal, da se še nobena država ni tako močno vmešavala v volitve druge države, kot se Hrvaška v srbske volitve. Pozdravil je dejstvo, da je zunanje ministrstvo poslalo protestno noto Hrvaški, kar bi po njegovem mnenju "morda moralo doslej narediti že tisočkrat". "Pomembno je, da ostane zabeleženo, da smo vedeli, da se Hrvaška na najbolj očiten način vmešava v naš volilni proces," je še dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

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KOMENTARJI13

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bu?e24 1
15. 10. 2026 17.28
Te vojni dobičkarji so usak svojo državo dobil za žvečit do kosti ne umikajo se od korita use do smrti ko tito
Odgovori
0 0
Holy50
15. 10. 2026 17.26
Protestna nota zaradi novinarskega poročanja v drugi državi. Zanimivo, mogoče nove EU vrednote z Balkana.
Odgovori
+1
1 0
dededetox
15. 10. 2026 17.02
Ne samo da se vmešavajo, ampak tudi provocirajo (vojaški pakt z Albanijo naprimer). Tudi izzivanje, podtikanje in poniževanje jim nista tuja! Hrvatje pač - od stolječa sedmog!
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+3
4 1
huperz
15. 10. 2026 16.56
Kje se pa še danes ne vmešavajo? Vsepovsod že, interesi pač in korist
Odgovori
+0
1 1
ELIASMOD
15. 10. 2026 16.49
Hrvati v dveh urah spremenijo beograd v prah... Pa ne stati pod nadstreški v srbiji 🤣
Odgovori
+0
2 2
Kruti_realizem
15. 10. 2026 17.10
Prej obratno, Srbija ima rakwto ki ji iz heca pravijo Zagrebcanka :D
Odgovori
+0
1 1
suleol
15. 10. 2026 17.12
a si ti mal risanko kksno gledu al
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-1
0 1
a.kralj1994
15. 10. 2026 16.32
Na tak način pač politiki preusmerjajo pozornost in prodajajo meglo ter manipulirajo...ovce pa obirajo kost...tudi pri nas je isto, ko Janez začne meglo prodajat ovcam...
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+1
2 1
suleol
15. 10. 2026 17.13
z unimi njegovimi ke ate bli leta 91 haha
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+1
1 0
Kruti_realizem
15. 10. 2026 16.30
Vucic in njegova politika na stran...da pa so usraski mediji, po besedah Plenkija, neodvisni in demokraticni je pa pravljica za otroke. Le poglejte kako ne objavljajo ali pa samo v en glas obsojajo film Lordana Zafranovica, Zlatni rez 42, v katerem se precizno secira vsa zloba usraskega rezima...ki jo Plenki in ekipa iz leta v leto bolj podpirajo. NDH = HDZ le zadnjo crko Z je potrebno "pravilno" obrniti...toliko o demokraciji.
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+1
2 1
2mt8
15. 10. 2026 16.39
Četniki so ti pa ok?
Odgovori
-1
1 2
Kruti_realizem
15. 10. 2026 17.09
Seveda, kraljeva vojska ki je by the way osvobajala tudi Maribor i zasluzna da so Postojna, Bled z okolico danes del Slovenije...da pa je Titova propaganda iz cetnikov narwdila bradate koljace, kateri tudi sam nasedas, je pa ocitno tvoj problem :D
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+0
1 1
suleol
15. 10. 2026 17.14
a srbi so zate cetniki, kaj si ti lah ugibam
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-1
0 1
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