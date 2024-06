Srbija v Ukrajino preko tretjih držav izvozila za 800 milijonov evrov streliva

Vučić je še dejal, da tudi, če bi vedel, kaj točno strelivo gre, to ni njegova stvar. "Moja odgovornost je, da z našim strelivom upravljamo legalno, da ga prodajamo. Moram skrbeti za svoje ljudi in to je to. To je vse, kar lahko rečem. Imamo prijatelje tako v Kijevu kot v Moskvi. To so naši slovanski bratje," je rekel predsednik Srbije. Na novinarsko vprašanje, ali je znesek 800 milijonov evrov točen, je odgovori, da se ta nanaša na obdobje "dveh, morda treh let" .

Ta podatek je srbski predsednik Aleksandar Vučić posredno tudi potrdil. Vse skupaj je označil kot poslovno priložnost in ponovil, da v tej vojni ne bo zavzemal strani. "To je del našega ekonomskega okrevanja in je zelo pomembno za nas, da izvažamo naše strelivo. Ne moremo izvažati v Ukrajino ali Rusijo, vendar smo imeli veliko dogovorov z Američani, Španci, Čehi in drugimi. Kar oni na koncu s tem počnejo, je njihova odločitev."

Tradicionalna zaveznica?

Poleg tega, da sta Rusija in Srbija slovanski in večinsko pravoslavni državi, Moskvo in Beograd veže dolga zgodovina. Rusija je od začetka 19. stoletja aktivno podpirala težnje Srbov po neodvisnosti od Turčije in veliko pripomogla pri oblikovanju srbske državnosti. Šlo je seveda predvsem za 'realpolitični' pragmatizem, saj je preko Srbije krhala moč svojega regionalnega tekmeca v boju za nadzor nad Črnim in Azovskim morjem ter Kavkazom in hkrati širila svoj vpliv na Balkanu, kar pa ni bilo po volji Dunaju.

Vendar že takrat Rusija ni bila edini srbski zaveznik, tu sta bili še Francija in občasno Avstroogrska, poleg tega pa je Moskva del kart stavila tudi na drugo balkansko silo in lokalno srbsko tekmico Bolgarijo. Rusija je kasneje, po geopolitičnem zlomu Turčije, stopila v bran Srbiji, tako proti Bolgariji kot tudi Avstroogrski. Med obema vojnama so bili odnosi Beograda in "rdeče" Moskve precej slabi, čeprav je Kraljevina Jugoslavija na predvečer nemškega napada podpisala malo znani pakt o prijateljstvu in sodelovanju s Sovjetsko zvezo.

Po hladni vojni so bili odnosi Rusije in Srbije (ZR Jugoslavije) na načelni ravni prijateljski, vendar pričakovanih koristi, z izjemo mednarodnega diplomatskega lobiranja, zaradi sankcij in slabega gospodarskega stanja in splošnega razsula v Rusiji, Srbija ni imela. To je prišlo do izraza predvsem med bombardiranjem leta 1999. Po padcu Miloševića in ukinitvi sankcij se je gospodarsko sodelovanje med državama okrepilo, vendar se je Srbija v letih, ki so sledila, predvsem naslonila na sodelovanje z zahodnimi partnerji, kasneje tudi s Kitajsko. Tako so po podatkih iz leta 2022, ki jih je pred nedavnimi parlamentarnimi volitvami na ulicah srbske prestolnice izpostavljala vladajoča stranka Aleksandra Vučića, največ trgovali z državami EU (skupno 39,08 milijarde evrov), nato pa krepko manj s Kitajsko (5,8 milijard evrov) in šele na tretjem mestu z Rusijo (4,03 milijarde evrov). V tem pogledu je Vučićeva računica pri prodaji streliva jasna. To vedo tudi v Moskvi, zato zaenkrat Rusija ni kritizirala potez Srbije.