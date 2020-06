Kljub pandemiji v Srbiji volijo: glavne opozicijske stranke volitve bojkotirajo

V Srbiji kot prvi državi v Evropi kljub pandemiji koronavirusa in naraščanju okužb danes potekajo parlamentarne in lokalne volitve. Vladni Srbski napredni stranki (SNS) predsednika Aleksandra Vučića ankete napovedujejo jasno zmago, medtem ko volitve bojkotira večina glavnih opozicijskih strank. Opozicija Vučića obtožuje, da je izredne razmere ob epidemiji izkoristil za okrepitev nadzora nad mediji in utrditev svoje avtoritarne oblasti. Ameriška nevladna organizacija Freedom House je maja v poročilu Srbijo označila celo za "hibridni režim" med demokracijo in avtokracijo.

Ob 7. uri zjutraj so se po vsej državi odprla volišča, na katerih izvajajo zaščitne ukrepe. Vsi člani volilnih odborov morajo tako nositi zaščitne maske in rokavice, kar priporočajo tudi volivkam in volivcem.

Volilna komisija je sporočila, da se je volitev do 12. ure udeležilo 18,01 odstotka volilnih upravičencev in da potekajo brez večjih nepravilnosti. Agencija Ipsos in nevladni Center za svobodne volitve in demokracijo (Cesid) sta sporočila, da se je volitev do 13. ure udeležilo 23,4 odstotka volivcev, kar je nekoliko več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2016.

Zmagovalec volitev že vnaprej znan? Po ocenah poznavalcev sprememb ni pričakovati - čeprav se bo v nedeljo za 250 poslanskih sedežev potegovalo 21 strank in zavezništev, je zmagovalec volitev znan že mesece. Stranka SNS predsednika Aleksandra Vučića, ki državo vodi od leta 2012, in njen glavni koalicijski partner, Socialistična stranka Srbije (SPS) zunanjega ministra Ivice Dačića, lahko znova računata na jasno večino v parlamentu. Glavne opozicijske stranke, združene v Zvezo za Srbijo (SzS), pa volitve bojkotirajo, saj menijo, da ni pogojev za demokratične in poštene volitve. Poslanci te zveze sicer že leto dni bojkotirajo delo parlamenta. Opozicija Vučića obtožuje, da je izredne razmere ob epidemiji izkoristil za okrepitev nadzora nad mediji in utrditev svoje avtoritarne oblasti. Ameriška nevladna organizacija Freedom House je maja v poročilu Srbijo označila celo za "hibridni režim" med demokracijo in avtokracijo. Deset evropskih poslancev iz politične skupine socialistov in demokratov (S&D) pa je v pismu komisarju za širitev Oliverju Varhelyju v začetku junija izrazila zaskrbljenost zaradi političnih razmer v Srbiji pred volitvami. Bojkot volitev bo po ocenah poznavalcev še bolj omejil domet opozicije in privedel do tega, da se bo glas vladnih kritikov slišal manj kot prej - tudi zaradi nesoglasij v samem bloku strank, ki volitve bojkotirajo. Bojkot SzS pa pomeni, da bo prišlo tudi do sprememb v vrstah opozicije v parlamentu. Pričakovati je, da bo le nekaj opozicijskih strank prišlo v skupščino. Večina bo ostala zunaj, medtem ko s kandidaturo po ocenah kritikov volilnemu procesu dajejo demokratičen videz. Ko so v začetku leta prag za vstop v parlament znižali s petih na tri odstotke, je opozicija to označila za manever vladne koalicije, da bi preprečila, da bi bil prihodnji parlament zaradi bojkota glavnih opozicijskih sil le parlament vladnih strank. Malo pred volitvami so se celo pojavile špekulacije, ki jih je bilo težko preveriti, da večina opozicijskih strank, ki kandidira, sama ni uspela zbrati potrebnih 10.000 podpisov in so bile odvisne tudi od pomoči vladnih strank.

icon-expand Glavne opozicijske stranke volitve bojkotirajo. FOTO: AP

Glede na ankete med opozicijskimi strankami vstop v parlament lahko znova pričakuje skrajna nacionalistična radikalna stranka (SRS) haaškega obsojenca Vojislava Šešlja. Možnosti za prvi vstop v parlament napovedujejo tudi leta 2017 ustanovljeni stranki Gibanje svobodnih državljanov (PSG), ki jo vodi igralec Sergej Trifunović, ki je do nedavnega zagovarjal bojkot volitev. Desna populistična Srbska domoljubna zveza (SPAS) nekdanjega vaterpolista in župana Novega Beograda Aleksandra Šapića prav tako upa na mandate. Možnost za vstop v parlament naj bi imela tudi koalicija Metla 2020, ki jo vodi Demokratska stranka Srbije (DSS). Zadnje ankete SNS in njenim zaveznikom na listi Aleksandar Vučić - Za naše otroke napovedujejo skoraj 60 odstotkov glasov, socialistom in njihovim zaveznikom pa okoli 12 odstotkov. Vučić je v sredo dejal, da če ne bodo dobili absolutne večine v parlamentu, ne bodo prosili za mandat za sestavo vlade, saj da država zaradi izzivov potrebuje močno vlado in parlament. Kdo bo premier, še ni znano, čeprav je prvi na listi kmetijski minister Branislav Nedimović. V volilni kampanji, v kateri po ocenah analitikov nobena lista ni predstavila programa - v ospredju so bile splošne obljube o boljšem življenju, politični slogani in napadi na tekmece ter spori o datumu in pogojih volitev - SNS do konca leta 2025 obljublja povprečno plačo 900 evrov in 440 evrov pokojnine. Volitve aprila zaradi pandemije preložili, opozicija pozivala k jesenskim volitvam Volitve, na katerih 6,6 milijona volivcev ob poslancih izbira tudi člane občinskih in mestnih skupščin ter pokrajinske skupščine Vojvodine, bi morale biti 26. aprila, a so jih zaradi pandemije novega koronavirusa in razglasitve izrednih razmer 15. marca preložili. V opoziciji so tudi tokrat pozivali k preložitvi volitev na jesen zaradi naraščanja števila okužb od začetka meseca, a oblasti vztrajajo, da so razmere pod nadzorom in da ustava ne omogoča novih preložitev. V zadnjih dneh dnevno poročajo o več kot 90 novih okužbah. V soboto so poročali o 94 novih primerih okužbe, ena oseba je zaradi covida-19 tudi umrla.

icon-expand Aleksander Vučić je svoj glas že oddal. FOTO: AP