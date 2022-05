Srbija z Madžarsko sklenila dogovor o skladiščenju plina

Madžarska lahko skladišči več kot šest milijard kubičnih metrov zemeljskega plina, polna pa je le četrtina skladišč. Večino svojega plina uvaža iz Rusije prek plinovoda skozi Srbijo. Srbija si prizadeva tudi za čim hitrejši sporazum o dobavi zemeljskega plina z Rusijo. Sedanji desetletni dogovor med državama se bo iztekel 31. maja.

Ruski in srbski predsednik Vladimir Putin in Aleksandar Vučić bi morala imeti po Vučićevih napovedih že minuli torek ali sredo telefonski pogovor, v katerem naj bi se dogovorila o novem sporazumu. Iz Kremlja so v torek sporočili, da pogovor med predsednikoma ni predviden. "To ne pomeni, da takšnega pogovora ne moremo zelo hitro organizirati. Veste, da so zveze z Beogradom naša prednostna naloga, oni so naš zaveznik in prijateljska država, zato bo do pogovora, če bo za to potreba, prišlo," je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Vučić še vedno pričakuje, da bo do pogovora prišlo. "Mislim, da bo, a počakajmo še kakšen dan. Morda se človek noče pogovarjati z mano. Bomo videli," je v sredo dejal Vučić.