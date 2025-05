Srbija zaradi protestnih prekinitev pouka spreminja šolski koledar

Prvo šolsko polletje se je zaradi večkratnih prekinitev pouka zaradi protestov in zasedb končalo predčasno. Drugo šolsko polletje, ki se je začelo po zimskih počitnicah 20. januarja, pa so številne šole v Srbiji začele celo z začasno popolno prekinitvijo pouka.

Študentski protesti so se skupaj z zasedbami fakultet začeli po padcu nadstreška na novosadski železniški postaji 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Kasneje se jim je pridružilo tudi več srednjih šol.

Srbska vlada je v sredo sprejela sklep, s katerim je ministrstvu za izobraževanje naložila, da brez odlašanja sprejme vse potrebne ukrepe za spremembo šolskega koledarja, kar da je "nujno za nadomestitev učnih dni in zamujenega pouka" v osnovnih in srednjih šolah.

V četrtek je sicer minilo pol leta od tragedije v Novem Sadu. Ob obeleževanju spomina na 16 smrtnih žrtev nesreče je dan potekal tudi v znamenju mednarodnega praznika dela. Študenti in sindikalisti so združili moči na shodu v Beogradu, kjer so zahtevali spremembe delovne zakonodaje, ker da trenutna ščiti oblast, ne pa delavcev, ter pravico za žrtve novosadske nesreče.