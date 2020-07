Protestniki sedeli na ulicah, v Beogradu se jim je pridružila skupina zdravstvenih delavcev

V več srbskih mestih so se protestniki v četrtek odzvali pozivom na družbenih omrežjih, da se s sedenjem na ulicah distancirajo od provokatorjev, ki so v preteklih dneh demonstracije izkoristili za izgrede in spopade s policijo. Po spletu so v tem tednu namreč zakrožili brutalni posnetki policijskega nasilja.

V Beogradu so se mladi pred stavbo narodne skupščine začeli zbirati že v popoldanskih urah, 'oboroženi' s transparenti in napisi: "Hočemo spremembe!" in "Izražanje nezadovoljstva ni huliganstvo". Malo po 21. uri se je med mirne protestnike vrinila skupina ljudi, ki je od protestnikov zahtevala, naj vstanejo, začeli so peti domoljubne pesmi. Skupina mladih fantov je pozneje prižgala še baklo, kar pa je razjezilo drugi del protestnikov, ki so zahtevali od njih, da sedejo, baklo pa so kmalu ugasnili. Skupina provokatorjev je nato odšla izpred skupščine.

Skupina zamaskiranih moških v črnih majicah pa je zatem napadla novinarja Nove.rs."Eden izmed njih se je, ko je videl da snemamo, zaletel vame in rekel: 'Kaj snemate?' Povedal sem mu, da sem novinar, nato pa me je udaril, mislim da s bokserjem. Udaril me je dvakrat, trikrat v glavo, začel sem krvaveti," pove novinar Vojislav Milovančević. Reševalci so hitro prispeli in ga odpeljali v bolnišnico.