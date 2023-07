Med neurjem v Srbiji umrl 12-letni deček

Srbski mediji poročajo, da je deček v petek zvečer okoli 18. ure zapustil hišo, potrkal na vrata stanovanja, v katerem je živela njegova teta, nato pa se zgrudil. Kljub hitremu odzivu in nudenju prve pomoči je 12-letnik, ki je živel le nekaj ulic stran, na kraju umrl.

Pristojni so odredili takojšnjo obdukcijo in sprožili preiskavo, ki jo vodi Višje tožilstvo v Novem Sadu.

Neuradno naj bi deček umrl zaradi električnega udara, poroča Telegraf, saj je bila v času neurij poškodovana tudi ulična električna napeljava.

Neurje, ki so ga spremljali močni nalivi in sunkovit veter, je okoli 21. ure zajelo tudi Beograd, kjer so preventivno že pred tem zaprli tamkajšnje letališče. Republiški hidrometeorološki zavod je državljane opozoril, da lahko zaradi silovite nevihte nastane večja materialna škoda, ogrožena pa da je lahko tudi varnost ljudi in živali.