Srbska država delež v Air Serbia povečala na preko 80 odstotkov

Dokapitalizacija je bila izvedena na podlagi pogodbe med srbskim ministrstvom za gospodarstvo in Air Serbia, cilj operacije pa je bil zmanjšanje negativnih posledic pandemije covida-19 na poslovanje podjetja. Letalski sektor je sicer eden najbolj prizadetih v koronski krizi, letalske družbe pa so morale odpovedati številne lete in prizemljiti večino letal.

Prošnjo za povečanje kapitala je vladi poslala Air Serbia na podlagi uredbe iz letošnjega oktobra, ki predvideva dokapitalizacije podjetij, ki so se zaradi pandemije znašla v velikih težavah. Ta uredba je usklajena tudi s smernicami EU na področju državnih pomoči.