Srbska ministrica pod plazom kritik: 'Leta 1998 bi etnično očistila Kosovo'

"Če bi bila na mestu Slobodana Miloševića, bi leta 1998 etnično očistila Kosovo," je v sobotnem intervjuju za srbsko televizijo Kurir, ki ga danes povzema portal N1 Srbija, izjavila ministrica in podpredsednica Socialistične stranke Srbije (SPS).

Dejala je, da Albancev ne bi "likvidirala na način, kot se oni še danes trudijo etnično očistiti Kosovo, ampak tako, da bi vsi, ki se ne čutijo prebivalci Zvezne republike Jugoslavije, to državo zapustili in odšli v svojo matično državo". Poudarila je, da Slobodan Milošević in SPS nikoli nista zagovarjala takšnega stališča ter da iz nje danes govorijo žalost, jeza in razočaranje.

"Meni je danes veliko lažje to izreči, kot bi bilo komu to storiti leta 1998. Vendar se usoda Slobodana Miloševića ne bi bistveno spremenila, tudi če bi storil kaj takega. Za klavca so ga razglasili že prej," je še dejala o nekdanjem predsedniku Zvezne republike Jugoslavije in soustanovitelju SPS.

Miloševiću so zaradi zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov na Hrvaškem, v BiH in na Kosovu sodili pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo v Haagu. Sojenja ni dočakal, saj je 11. marca 2006 umrl v priporu.