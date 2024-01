Srbska opozicija zahteva razveljavitev volitev

Vodilna srbska opozicijska koalicija je na ustavno sodišče vložila zahtevo za razveljavitev volitev v Beogradu, poročajo srbski mediji. V njej so navedli vrsto primerov in dokazov o volilnih nepravilnostih ter poudarili, da je netočna sestava volilnih imenikov odločilno vplivala na volilni rezultat v prestolnici.

Opozicijska koalicija Srbija proti nasilju od ustavnega sodišča zahteva, da razveljavi celotne volitve v beograjsko skupščino in odredi nove volitve, piše tednik Vreme. Ustavno sodišče lahko razveljavi volitve in jih vrne v katero koli fazo, če ugotovi, da so nepravilnosti pomembno vplivale na rezultate. Zakon ustavnemu sodišču ne predpisuje roka, v katerem se mora odzvati na zahtevo, vendar pa opozicija zahteva, da o tem odloči v najkrajšem možnem roku. Opozicija je v zahtevi, ki po navedbah tednika obsega 45 strani in okoli 20 prilog, podrobno obrazložila domnevne volilne nepravilnosti in izpostavila, da so ob njih molčali vsi pristojni organi.

Po navedbah opozicije je vladajoča Srbska napredna stranka (SNS) predsednika Aleksandra Vučića vplivala na volilne rezultate s fiktivnim prijavljanjem državljanov iz drugih mest v Srbiji in tujine na naslove v Beogradu, ki naj bi jih nato organizirano vozili na volišča. To se po njihovem prepričanju ne bi moglo zgoditi brez sodelovanja ministrstev. Kot so še navedli, je policija večinoma ostala nema ob poskusih državljanov, da bi z naslovov odjavili neznane osebe, ki so tam prejemale vabila za glasovanje. Dodali so, da so kot dokaz za to zbrali več kot 3000 takšnih vabil.

