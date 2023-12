Srbska policija aretirala osem ljudi zaradi suma pedofilije

Srbska policija je v nadaljevanju akcije "Armagedon" aretirala osem oseb zaradi suma storitve kaznivih dejanj prikazovanja, pridobivanja in posedovanja pornografskega gradiva ter izkoriščanja mladoletne osebe za pornografijo. Prav tako naj bi osumljenci od mladoletnikov zahtevali, da jim pošljejo slike in videoposnetke, na katerih so goli, poroča Radio Slobodna Evropa.

Med hišnimi preiskavami so namreč odkrili večje količine videoposnetkov in fotografij, na katerih so bili otroci stari od tri do 14 let. Poleg tega so našli tudi sporočila, v katerih je jasno, da so osumljenci spolno nadlegovali otroke in mladoletnike.