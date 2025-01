Srbska policija izgnala več tujih nevladnikov, med njimi tudi Slovenko

Srbska policija je v torek zvečer pridržala in nato izgnala več aktivistov in aktivistk iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, ki so v Beogradu sodelovali na delavnici za nevladne organizacije v organizaciji fundacije Erste. Skupno so jih po pisanju srbskega portala Autonomija.info izgnali 13.

Hkrati je poudarilo, da bo slovensko veleposlaništvo v Beogradu skupaj s predstavništvi drugih članic EU, katerih državljani so bili udeleženi v incidentu, zbralo informacije, preučilo dogodek in se na podlagi ugotovitev v okviru svojih pristojnosti po potrebi tudi odzvalo.

Policija jih je pričakala v hotelu

Kot je za hrvaški časnik Jutarnji list pojasnila umetnostna zgodovinarka Ana Kovačić iz Zagreba, ki je sodelovala na delavnicah, so te potekale v ponedeljek in torek. Na njih je sodelovalo približno 15 oseb iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije.

Po zaključku delavnic so se udeleženci zvečer odpravili na pijačo, okoli 23.30 pa vrnili v hotel. "V avli so nas pričakali moški v civilu, ki so nam na hitro pokazali značke in dejali, da so policisti za tujce ter da moramo z njimi na postajo," je povedala. Ko je prispela na postajo, je bila tam že večina njenih kolegov iz delavnic.

V avtomobilu jim je eden od moških namignil, da naj bi bila ena od organizacij, katerih predstavniki so sodelovali na delavnici, sumljiva. Po navedbah Ane Kovačić so jih na postaji med drugim spraševali, katero srednjo šolo in fakulteto so končali, za katere organizacije delajo, kdo jih financira, o čem je bila delavnica, kaj so tam konkretno počeli, ali so se srečali s kom v Beogradu in zakaj.

Zatem so jim v podpis dali dokument v cirilici, ki ga mnogi niso v celoti razumeli. V dokumentu je sicer po navedbah Hrvatice pisalo, da ogrožajo varnost Srbije, da morajo v 24 urah zapustiti državo in da imajo prepoved vstopa v Srbijo za eno leto. Izčrpana in utrujena je Kovačićeva dokument podpisala, saj je želela samo oditi, kot pravi, tako iz postaje kot iz Srbije.

Nevladniki iz Zagreba in Beograda obsodili ravnanje srbske policije do tujih aktivistov in aktivistk

Srbske in hrvaške nevladne organizacije so danes obsodile zastraševanje s strani srbske policije, ki je v sredo pridržala in nato izgnala več aktivistov in aktivistk. Skupnosti nevladnih organizacij Kuća ljudskih prava (Hiša človekovih pravic) v Zagrebu in Beogradu sta danes najostreje obsodili ravnanje srbske policije, ki je po njihovih navedbah v sredo pridržala in izgnala več oseb iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije.

"V luči večtedenskega lova na hrvaške državljane, ki bivajo v Srbiji, in njihove domnevne vpletenosti v organizacijo študentskih protestov je policija izkoristila njihovo udeležbo na dogodku za nevladne organizacije ter ga tendenciozno predstavila kot grožnjo državi," so zapisali v Kući ljudskih prava v sporočilu za javnost.

Po njihovem prepričanju je to le zadnji v nizu primerov zlorabe policije v politične namene, ki so jim že dolgo časa izpostavljeni srbski državljani, zdaj pa to vključuje tudi tuje državljane, ki prihajajo v Srbijo. Namen takšnega ravnanja policije je po njihovi oceni tudi zastraševanje in onemogočanje normalnega delovanja organizacij civilne družbe, v demokratični družbi pa je povsem nesprejemljivo.

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve so pozvali, naj nemudoma izvede notranji nadzor, da ugotovi odgovornost, in preneha s prakso zastraševanja, hrvaško veleposlaništvo v Beogradu pa naj zagotovi dostop do vseh informacij, povezanih s pravicami, ki jih imajo državljani med policijskimi postopki.

V Srbiji se od novembrskega padca nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 15 ljudi, zaostrujejo družbene razmere, protesti, ki jih vodijo študentje, pa vse bolj jezijo oblasti.