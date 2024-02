Srbska policija naj bi slekla migrante in jih v mrazu vrnila v Severno Makedonijo

Nevladna organizacija je posnetke pridobila 10. februarja in trdi, da so bili posneti v bližini vasi Lojane v Severni Makedoniji. The Guardian posnetkov ni neodvisno preveril. O tem incidentu pa je sicer že sredi februarja poročal portal N1 Srbija , a srbsko notranje ministrstvo takrat ni odgovorilo na njihova vprašanja.

Dva videoposnetka, ki ju je severnomakedonska nevladna organizacija Legis posredovala britanskemu časniku The Guardian , prikazujeta vrsto napol golih moških na odseku ceste blizu meje med Srbijo in Severno Makedonijo.

Legis je prav tako sporočil, da je bil to že drugi ponižujoči incident v 24 urah, v obeh incidentih pa naj bi srbska policija več kot 50 ljudi prisilila, da se slečejo do golega ali do spodnjega perila, nato pa jih je pregnala v Severno Makedonijo.

Predsednik Legisa Jasmin Redjepi je za Guardian povedal, da so se kršitve zgodile le nekaj dni po dvodnevnem srečanju med EU in Srbijo v Beogradu, na katerem so razpravljali o "nadaljevanju sodelovanja proti tihotapljenju migrantov in upravljanju mej".

Prav tako je urada varuhov človekovih pravic Severne Makedonije in Srbije pozval, naj opravita temeljito preiskavo dogodkov ter da se organizacijam za človekove pravice omogoči opazovanje policijskih operacij, s čimer bi se po njegovem mnenju zagotovilo, da se "nasilje ne bi moglo nadaljevati v temi".

"Ti incidenti niso le skrb vzbujajoči, ampak kažejo na širši trend v državah članicah"

Izvršni direktor Centra za zaščito prosilcev za azil v Srbiji Radoš Džurović je medtem dejal, da so njegovi uslužbenci od začetka leta zaznali več primerov vračanja migrantov iz Srbije v Severno Makedonijo. "Lahko rečemo, da je to zdaj redna praksa," je dodal.

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović pa je poudarila, da nedavna poročila o domnevnem vračanju migrantov v Severno Makedonijo zahtevajo takojšnjo in učinkovito preiskavo državnih organov.

"Ti incidenti niso le skrb vzbujajoči, ampak kažejo na širši trend v državah članicah Sveta Evrope. Zdi se, da ti ukrepi kršijo evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki prepoveduje vračanje in kolektivne izgone, ter druge mednarodne standarde, ki zahtevajo zagotavljanje učinkovitega dostopa do azila tistim, ki ga iščejo," je poudarila.