Srbska policija se je znašla pod drobnogledom Bruslja

Evropska unija je ostro obsodila vsa sovražna in nasilna dejanja v Srbiji ter oblasti v Beogradu pozvala k pregledni in hitri preiskavi obtožb, da je srbska policija uporabila prekomerno silo nad protestniki, zahtevajo razpis predčasnih volitev, izpustitev pridržanih kolegov in izpraznitev "ćacilanda'. Izpostavila je spoštovanje pravice do mirnih protestov, svobode izražanja in zborovanj. Hrvaško zunanje ministrstvo je medtem svojim državljanom odsvetovalo vsa nenujna potovanja v Srbijo, to pa utemeljilo s kritikami na račun ravnanja srbskih oblasti s hrvaškimi državljani na meji in protesti v Srbiji.