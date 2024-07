Srbska policija ubila napadalca, ki je ubil policista

Ministrstvo za notranje zadeve je pred tem sporočilo, da intenzivno išče Fatona Hajrizija , ki ga sumijo uboja. Že v četrtek so v povezavi z napadom prijeli voznika avtomobila, v katerem se je prevažal napadalec, ter še enega moškega in žensko.

Dačić je danes sporočil, da so pripadniki policije likvidirali morilca policista v okolici Loznice, poroča srbska agencija Tanjug.

Hajrizi je po prvih informacijah, ki jih navaja srbski Blic, poskušal prečkati Drino in pobegniti v BiH, a mu to ni uspelo. Nato naj bi se skril na območju zapuščenega tovarniškega kompleksa, v katerem se zadnja leta skrivajo migranti, ki čakajo na nadaljevanje poti prek Drine.

Napad se je zgodil, ko so policisti med rutinskim nadzorom na mejni kontrolni točki Lipnički Šor ustavili osebno vozilo, v katerem sta bila dva potnika. Eden od njiju je ob izstopu iz vozila potegnil pištolo in začel streljati na policiste. Enega je pri tem zadel v prsi in je pozneje zaradi hudih poškodb umrl, drugega pa v ramo. Nato je pobegnil.