Razbili srbsko tolpo: v najeti vili odkrili sobo za mučenje

Tolpa se je ukvarjala s preprodajo kokaina in hašiša, sumijo jih tudi nasilnega izsiljevanja, so za El Espanol povedali viri blizu preiskave. Preden so sedmerico Srbov aretirali, se je odvila prava filmska akcija. Informacije, da se v vili nekaj dogaja, so prejeli sredi noči v začetku septembra od dekleta, ki je policiji sporočilo, da je njen fant odšel v vilo in ji dal navodila, naj v primeru, da se v 10 minutah ne vrne, takoj obvesti policijo.

Med akcijo so se poškodovali tudi trije policisti (fotografija je arhivska). FOTO: Profimedia

Policija je odšla na kraj in pozvonila. Vrata sta jima odprla moška, ki sta imela obraz prekrit z masko, na rokah pa sta imela rokavice, ki so odporne proti urezninam. Takrat naj bi iz kuhinje pritekel gol moški, ki je kričal: "Ugrabili so me in ubili me bodo." Eden od zamaskiranih moških je preskočil ograjo na dvorišču in zbežal po ulici, a so ga policisti prijeli, saj je na kraj prišlo več patrulj. Kmalu za tem so prijeli še drugega Srba. Iz vile so nato skušali pobegniti še ostali Srbi, a jih je policija prestregla. Eden je med begom odvrgel tudi vrečko, v kateri je bila puška, skril se je v sosedovem grmičevju, a ga je policija našla.

Zidovi v sobi za mučenje, prekriti s plastiko

Ko je bila policija v hiši, je iz ene od sob zopet zaslišala krike. "Ugrabili so me, ranjen sem," je kričal moški, ki je krvavel iz ust. Moškega so našli v sobi, kjer so bile stene prekrite s plastiko, našli so še stol, vezice, kladivo, lepilni trak, klešče in pištolo z dušilcem.

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