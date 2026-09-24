Razbili srbsko tolpo: v najeti vili odkrili sobo za mučenje

Tolpa se je ukvarjala s preprodajo kokaina in hašiša, sumijo jih tudi nasilnega izsiljevanja, so za El Espanol povedali viri blizu preiskave.
Preden so sedmerico Srbov aretirali, se je odvila prava filmska akcija. Informacije, da se v vili nekaj dogaja, so prejeli sredi noči v začetku septembra od dekleta, ki je policiji sporočilo, da je njen fant odšel v vilo in ji dal navodila, naj v primeru, da se v 10 minutah ne vrne, takoj obvesti policijo.
Policija je odšla na kraj in pozvonila. Vrata sta jima odprla moška, ki sta imela obraz prekrit z masko, na rokah pa sta imela rokavice, ki so odporne proti urezninam. Takrat naj bi iz kuhinje pritekel gol moški, ki je kričal: "Ugrabili so me in ubili me bodo."
Eden od zamaskiranih moških je preskočil ograjo na dvorišču in zbežal po ulici, a so ga policisti prijeli, saj je na kraj prišlo več patrulj. Kmalu za tem so prijeli še drugega Srba.
Iz vile so nato skušali pobegniti še ostali Srbi, a jih je policija prestregla. Eden je med begom odvrgel tudi vrečko, v kateri je bila puška, skril se je v sosedovem grmičevju, a ga je policija našla.
Zidovi v sobi za mučenje, prekriti s plastiko
Ko je bila policija v hiši, je iz ene od sob zopet zaslišala krike. "Ugrabili so me, ranjen sem," je kričal moški, ki je krvavel iz ust. Moškega so našli v sobi, kjer so bile stene prekrite s plastiko, našli so še stol, vezice, kladivo, lepilni trak, klešče in pištolo z dušilcem.
Policija je v akciji aretirala Srbe, stare od 24 do 31 let, brez stalnega prebivališča v Španiji. So sicer stari znanci španske policije, za vratom jim visi tudi več sodnih pozivov iz preteklosti, ko so jih obravnavali zaradi nasilnih ropov.
Žrtvi v mučilni sobi sta bila moška, stara 45 in 31 let, ki sicer nista nedolžna. Kot navajajo mediji, so tudi njiju v preteklosti že obravnavali, v krempljih tolpe pa sta se tokrat znašla najverjetneje zaradi starih neporavnanih računov oziroma ker nista opravila nalog tolpe. Policija sicer razmišlja, da bi jima podelila status zaščitenih prič, s čimer računajo, da bodo lažje odkrili še ostale člane tolpe.
Vso zaseženo orožje so poslali na analizo, saj bodo ugotavljali, ali so z njim izvedli tudi ostala kazniva dejanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.