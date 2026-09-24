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Razbili srbsko tolpo: v najeti vili odkrili sobo za mučenje

Estepona, 24. 09. 2026 17.26 pred 24 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.L.
Soba za mučenje

Španski varnostni organi so prijeli sedmerico Srbov, ki je v Andaluziji trgovala s kokainom. Tolpa je v najeti vili v Esteponi enega od prostorov preuredila v sobo za mučenje, kjer so zadrževali dva moška. "Ugrabili so me, ranjen sem," je med policijsko akcijo v vili grozot z okrvavljenimi usti kričal moški.

Tolpa se je ukvarjala s preprodajo kokaina in hašiša, sumijo jih tudi nasilnega izsiljevanja, so za El Espanol povedali viri blizu preiskave.

Preden so sedmerico Srbov aretirali, se je odvila prava filmska akcija. Informacije, da se v vili nekaj dogaja, so prejeli sredi noči v začetku septembra od dekleta, ki je policiji sporočilo, da je njen fant odšel v vilo in ji dal navodila, naj v primeru, da se v 10 minutah ne vrne, takoj obvesti policijo.

Med akcijo so se poškodovali tudi trije policisti (fotografija je arhivska).
Med akcijo so se poškodovali tudi trije policisti (fotografija je arhivska).
FOTO: Profimedia

Policija je odšla na kraj in pozvonila. Vrata sta jima odprla moška, ki sta imela obraz prekrit z masko, na rokah pa sta imela rokavice, ki so odporne proti urezninam. Takrat naj bi iz kuhinje pritekel gol moški, ki je kričal: "Ugrabili so me in ubili me bodo."

Eden od zamaskiranih moških je preskočil ograjo na dvorišču in zbežal po ulici, a so ga policisti prijeli, saj je na kraj prišlo več patrulj. Kmalu za tem so prijeli še drugega Srba.

Iz vile so nato skušali pobegniti še ostali Srbi, a jih je policija prestregla. Eden je med begom odvrgel tudi vrečko, v kateri je bila puška, skril se je v sosedovem grmičevju, a ga je policija našla.

Zidovi v sobi za mučenje, prekriti s plastiko

Ko je bila policija v hiši, je iz ene od sob zopet zaslišala krike. "Ugrabili so me, ranjen sem," je kričal moški, ki je krvavel iz ust. Moškega so našli v sobi, kjer so bile stene prekrite s plastiko, našli so še stol, vezice, kladivo, lepilni trak, klešče in pištolo z dušilcem.

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Policija je v akciji aretirala Srbe, stare od 24 do 31 let, brez stalnega prebivališča v Španiji. So sicer stari znanci španske policije, za vratom jim visi tudi več sodnih pozivov iz preteklosti, ko so jih obravnavali zaradi nasilnih ropov.

Žrtvi v mučilni sobi sta bila moška, stara 45 in 31 let, ki sicer nista nedolžna. Kot navajajo mediji, so tudi njiju v preteklosti že obravnavali, v krempljih tolpe pa sta se tokrat znašla najverjetneje zaradi starih neporavnanih računov oziroma ker nista opravila nalog tolpe. Policija sicer razmišlja, da bi jima podelila status zaščitenih prič, s čimer računajo, da bodo lažje odkrili še ostale člane tolpe.

Vso zaseženo orožje so poslali na analizo, saj bodo ugotavljali, ali so z njim izvedli tudi ostala kazniva dejanja.

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Španija kriminal mučilna soba droge policijska akcija

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KOMENTARJI5

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Miha1999
24. 09. 2026 17.52
V 🇸🇮 defenitivno oproščeni vseh kaznivih dejanj, ker sodstvo dela za takšne nedolžne duše.
Odgovori
0 0
tavbix
24. 09. 2026 17.50
Menda so zaprosili za sojenje v Sloveniji.
Odgovori
+1
1 0
ares2
24. 09. 2026 17.46
Da, zaščiten priča, a ve se kdo so...
Odgovori
-1
0 1
Slash
24. 09. 2026 17.36
Drugače pa Srbi kot Srbi. Pa ne ne spet zbrisati, ker je to dejstvo.
Odgovori
+11
11 0
Slash
24. 09. 2026 17.34
Kaj je najta vila ?
Odgovori
+3
3 0
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