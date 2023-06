Srbska vlada: Deček, ki je ubil 10 oseb, ni bil žrtev vrstniškega nasilja

Znani so rezultati izrednega inšpekcijskega nadzora, ki so ga pristojni izvedli na beograjski šoli, na kateri se je 3. maja zgodil strelski pokol. Ta je pokazal, da deček, ki je ubil 10 oseb, ni bil žrtev vrstniškega nasilja, je sporočila srbska vlada. Šolsko leto se bo medtem za vse učence in dijake v Srbiji zaključilo predhodno, šolo, na kateri je 13-letnik moril, pa bodo prenovili in v njej postavili obeležje v spomin na devet otrok in varnostnika, ki so v napadu umrli.

icon-expand 13-letnik, ki je streljal na šoli v Beogradu FOTO: AP

"Potrjene so ugotovitve centra za socialno delo, ministrstva za šolstvo in ministrstva za družino, da v tej šoli ni bilo vrstniškega nasilja nad mladoletnim fantom, ki je ubil 10 oseb. Medije pozivamo, da s temi informacijami ravnamo skrbno in ne objavljamo nepreverjenih in nepotrjenih informacij, saj s tem le nadaljujejo proces travmatiziranja otrok in staršev," je po poročanju srbskih medijev sporočila tamkajšnja vlada.

Po napadu so sicer nekateri učenci šole dejali, da je bil 13-letnik miren in zaprt, pa tudi da je bil žrtev nasilja. Zaradi zbadanja naj bi namreč celo zamenjal razred. Kasneje se je oglasila tudi mama ene od žrtev, ki je staršem dečka na spletu namenila zapis, v katerem jih je vprašala, zakaj sinu niso pomagali. Zaradi strelskih tragedij skrajšali šolsko leto Srbska vlada je ob tem sprejela tudi sklep, da bodo srbske šole šolsko leto zaključile predhodno. "V tem času je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da se osredotočimo na to, kar je najboljše za naše otroke. Zaslužijo si našo polno podporo, ljubezen in skrb. Ob upoštevanju tragedij, ki so prizadele celotno družbo, smo sprejeli odločitev, da se šolsko v vseh osnovnih in srednjih šolah v Srbiji zaključi 6. junija," so sporočili.

icon-expand Policistka pred OŠ Vladimirja Ribnikarja v Beogradu FOTO: AP