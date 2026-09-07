Srbska vlada predlaga razpustitev parlamenta in predčasne volitve

Premier Đuro Macut je ob vložitvi predloga na izredni seji vlade izpostavil, da del javnosti že dlje časa zahteva razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

"Odgovorna oblast tovrstnih zahtev ne ignorira. Če želimo zmanjšati napetosti v družbi, izstopiti iz kroga izčrpavajočih sporov in odpraviti vsakršne dvome o volji ljudstva, ni bolj demokratičnega in močnega odgovora, kot da državljane Srbije znova vprašamo," je dejal.

Poudaril je, da "volitve niso bile nikoli znak šibkosti države", temveč "neuklonljive moči demokratične Srbije, ki brez zadržkov verjame svojemu narodu". Po njegovi oceni pomenijo "priložnost za krepitev institucij, zmanjšanje napetosti in zavrnitev politike izključevanja ter za vrnitev političnega boja z ulic v institucije", je poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

Aleksandar Vučić sicer že nekaj časa napoveduje razpis predčasnih volitev, ki jih študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov po smrtonosnem padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024 zahtevajo že več kot leto dni. Nazadnje je avgusta napovedal, da bodo potekale 18. ali 25. oktobra.