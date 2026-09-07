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Srbska vlada predlaga razpustitev parlamenta in predčasne volitve

Beograd, 07. 09. 2026 19.27 pred 5 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Srbska vlada

Srbska vlada je danes predsedniku države Aleksandru Vučiću predlagala, da razpusti parlament in razpiše parlamentarne volitve. S tem je začel teči 72-urni rok, v katerem mora Vučić odločiti, ali bo predlog sprejel, medtem ko protivladni protestniki v Srbiji že več kot leto dni zahtevajo razpis predčasnih volitev, poročajo mediji v regiji.

Premier Đuro Macut je ob vložitvi predloga na izredni seji vlade izpostavil, da del javnosti že dlje časa zahteva razpis predčasnih parlamentarnih volitev.

"Odgovorna oblast tovrstnih zahtev ne ignorira. Če želimo zmanjšati napetosti v družbi, izstopiti iz kroga izčrpavajočih sporov in odpraviti vsakršne dvome o volji ljudstva, ni bolj demokratičnega in močnega odgovora, kot da državljane Srbije znova vprašamo," je dejal.

Poudaril je, da "volitve niso bile nikoli znak šibkosti države", temveč "neuklonljive moči demokratične Srbije, ki brez zadržkov verjame svojemu narodu". Po njegovi oceni pomenijo "priložnost za krepitev institucij, zmanjšanje napetosti in zavrnitev politike izključevanja ter za vrnitev političnega boja z ulic v institucije", je poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

Aleksandar Vučić sicer že nekaj časa napoveduje razpis predčasnih volitev, ki jih študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov po smrtonosnem padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024 zahtevajo že več kot leto dni. Nazadnje je avgusta napovedal, da bodo potekale 18. ali 25. oktobra.

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić
FOTO: Profimedia

Provladni mediji so nato minuli teden poročali, da se je državni vrh odločil, da bodo volitve 25. oktobra. Vučić bi jih tako moral razpisati najpozneje do četrtka, 10. septembra, poroča portal N1 Srbija. Po volilni zakonodaji namreč od dneva razpisa do volitev ne sme miniti manj kot 45 in ne več kot 60 dni.

Glavni odbor vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) je v soboto odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in v primeru zmage tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Dan pred tem je Vučić dejal, da bi bil "pripravljen sprejeti voljo" SNS o kandidaturi za premierja. Napovedal je tudi, da bo volitve razpisal "čez nekaj dni, 9. ali 10. septembra".

Položaj predsednika vlade bi mu omogočil, da ostane na oblasti. Maja prihodnje leto se mu bo namreč iztekel drugi predsedniški mandat, po ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati.

Macut, beograjski endokrinolog in profesor na Medicinski fakulteti, je bil na Vučićev predlog imenovan za predsednika vlade, ki je 16. aprila lani dobila podporo parlamenta in vladne koalicije pod vodstvom SNS.

Srbija Aleksandar Vučić parlamentarne volitve vlada protesti

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