Srbska vlada razveljavila prostorski načrt za rudnik litija

Prostorski načrt za rudnik litija ne obstaja več. "S tem so razveljavljeni vsi upravni akti, vezani na Rio Tinto, vsa dovoljenja, odločbe in vse ostalo," je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug poudarila premierka Ana Brnabić in ob tem ponovila, da srbska vlada z Riom Tintom nikoli ni imela nobenega posebnega dogovora.

Razveljavili so tudi odločitev o oblikovanju delovne skupine za zagon projekta Jadar, ki so jo sicer oblikovali lani. "Tako smo izpolnili vse zahteve okoljevarstvenih protestnikov in zaustavili prisotnost Ria Tinta v Srbiji. S tem je vse, kar se tiče projekta Jadar in Ria Tinta, zaključeno," je dejala.