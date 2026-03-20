Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Srbiji trošarine na pogonska goriva znižali še za 40 odstotkov

Beograd, 20. 03. 2026 15.38 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Bencinska črpalka v Srbiji

Srbska vlada je znižala trošarine na pogonska goriva za dodatnih 40 odstotkov in določila nove cene. Liter dizla bo naslednjih sedem dni stal največ 212 dinarjev (1,81 evra), bencina pa 188 dinarjev (1,61 evra). Srbski predsednik Aleksandar Vučić je poudaril, da bi bile cene brez vladnih ukrepov še veliko višje.

Srbska vlada je 13. marca sprejela uredbo o 20-odstotnem znižanju trošarin, ki bo veljala do 15. aprila. Danes je trošarine znižala še za dodatnih 40 odstotkov.

Vučić je odločitev vlade in nove cene pogonskih goriv sporočil po današnji seji sveta za nacionalno varnost, ki se je sestal zaradi razmer na trgu energentov.

"Danes bomo trošarine znižali še za dodatnih 40 odstotkov, skupno za približno 61 odstotkov. Praktično se bomo odpovedali državnim prihodkom, da bi ohranili to ceno. In jo bomo ohranjali tudi v prihodnjih tednih," je dejal Vučić po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS.

Po njegovih besedah bi današnja tržna cena dizla brez vladnih ukrepov znašala 257 dinarjev (2,20 evra). Ob 20-odstotnem znižanju trošarin bi bila 242 dinarjev (2,07 evra), ker se je država odločila še dodatno znižati trošarine, pa bo znašala 212 dinarjev (1,81 evra).

Vučić trdi, da se bodo odpovedali državnim prihodkom.
Vučić trdi, da se bodo odpovedali državnim prihodkom.
FOTO: AP

Dizla in bencina dovolj za približno 90 dni, pšenice pa za 20 dni

Liter bencina bo stal 188 dinarjev (1,61 evra). Za kmete pa bo naslednjih sedem dni cena nafte 181 dinarjev (1,55 evra) za liter, kar je dva dinarja več kot prejšnji teden, navaja srbska tiskovna agencija Beta.

Prejšnji teden je dizel stal 208 dinarjev (1,78 evra) na liter, bencin pa 186 dinarjev (1,59 evra). To pomeni, da se je dizel podražil za štiri dinarje oz. tri cente, bencin pa za dva dinarja oz. 1,7 centa.

Srbija ima po zagotovilih Vučića zadostne zaloge plina, goriva in hrane. Dizla in bencina je po njegovih besedah dovolj za približno 90 dni, pšenice pa za 20 dni.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573