V Srbiji trošarine na pogonska goriva znižali še za 40 odstotkov

Srbska vlada je 13. marca sprejela uredbo o 20-odstotnem znižanju trošarin, ki bo veljala do 15. aprila. Danes je trošarine znižala še za dodatnih 40 odstotkov.

Vučić je odločitev vlade in nove cene pogonskih goriv sporočil po današnji seji sveta za nacionalno varnost, ki se je sestal zaradi razmer na trgu energentov.

"Danes bomo trošarine znižali še za dodatnih 40 odstotkov, skupno za približno 61 odstotkov. Praktično se bomo odpovedali državnim prihodkom, da bi ohranili to ceno. In jo bomo ohranjali tudi v prihodnjih tednih," je dejal Vučić po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS.

Po njegovih besedah bi današnja tržna cena dizla brez vladnih ukrepov znašala 257 dinarjev (2,20 evra). Ob 20-odstotnem znižanju trošarin bi bila 242 dinarjev (2,07 evra), ker se je država odločila še dodatno znižati trošarine, pa bo znašala 212 dinarjev (1,81 evra).