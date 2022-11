Srbska vojska sestrelila dron na območju Raške

Srbsko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je v skladu z ukazom predsednika republike in vrhovnega poveljnika Vojske Srbije Aleksandra Vučića sprejelo poostrene ukrepe za odkrivanje, sledenje in nevtraliziranje brezpilotnih letlanikov v bližini vojnih objektov. "Enote Vojske Srbije so danes, v popoldanskih urah, po pravočasnem odkritju in sledenju, nevtralizirale komercialni dron, ki se je premikal iz smeri Kopaonika k Raški. Dron je bil onesposobljen s pomočjo elektronskega oviranja," so sporočili v izjavi za javnost.