Srbska vojska zaznala neznano letalo, v zrak poslala dve bojni letali MiG-29

Ob 10.39 so srbske sile za nadzor in zaščito suverenosti zračnega prostora Republike Srbije nad Valjevom, na višini 5500 metrov, zaznale neznano letalo, poroča srbski Telegraf.

"Na podlagi ukaza predsednika republike in vrhovnega poveljnika srbskih oboroženih sil Aleksandra Vučića so v zrak poslali dve dežurni bojni letali MiG-29, dežurne raketne enote za protiletalske operacije (PVD) in radarska služba pa so še naprej nadzorovale zračni prostor," je v sporočilu za javnost zapisalo srbsko ministrstvo za obrambo.

Dodali so, da se je cilj med vodenjem bojnih letal v območju prestrezanja zaradi odboja radarskih kazalcev izgubil.

Lovca sta nato pot nadaljevala in po proceduri preiskala območje, da bi potrdila dogodek. Po opravljenem pregledu območja sta se bojni letali vrnili na domače letališče, ostale sile pa so nadaljevale z rednim spremljanjem in nadzorom zračnega prostora, so še sporočili z ministrstva.