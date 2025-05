Vučić: Moja dolžnost je služiti samo srbskemu narodu

Politična volja Srbije je po besedah Vučića, da pospeši integracijo in čim prej odpre tretji sklop pogajalskih poglavij. To bi se po njegovi oceni lahko zgodilo v juniju ali oktobru.

"Kot veste, je pristopanje proces, ki temelji na zaslugah, in naslednji koraki za odpiranje tretjega sklopa poglavij so zelo jasni - to so svoboda medijev, boj proti korupciji in izboljšanje volilne zakonodaje," je dejal Costa.

Srbska in evropska zunanja politka na razpotju

Vučić in Costa sta se pogovarjala tudi o uskladitvi srbske zunanje in varnostne politike z evropsko, potem ko se je srbski predsednik kljub svarilom Bruslja v petek v Moskvi udeležil vojaške parade ob obletnici konca druge svetovne vojne in se sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom . Srbija se doslej tudi ni pridružila sankcijam EU proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.

Kot je Vučić danes razložil Costi, je pri obisku v Moskvi šlo za obeležitev zgodovinskega dogodka.

"Razumem pomen spominjanja na osvoboditev, vendar ne moremo proslavljati pretekle zmage nad fašizmom, ne da bi obsodili današnjo agresijo na drugo državo," je dejal Costa in dodal da se Srbija zaveda, da mora na poti do članstva v EU uskladiti zunanjo in varnostno politiko.

"Ne moremo ignorirati dejstva, da je obsodba ruske brutalne invazije na Ukrajino osrednji element naše skupne zunanje in varnostne politike in da podpiramo trajen in pravičen mir za Ukrajino," je izjavil.

Vučić pa je dejal, da je njegova dolžnost služiti srbskemu narodu, ne pa komurkoli drugemu. "Tako sem deloval in tako bom vedno deloval," je dodal, pri tem pa poudaril, da nikoli ni postavljal pod vprašaj evropske poti Srbije.

"Srbija danes in Srbija jutri je na evropski poti. Sprejemam kritiko. Srbija v Evropi je naša pot, naš cilj, naša politična volja," je poudaril Vučić.

Medtem so v ponedeljek srbski študenti po približno 2000 kilometrov dolgega štafetnega ultramaratona od Novega sada pritekli do Bruslja, kjer je pred pol leta zrušenje nadstreška na železniški postaji zahtevalo 16 življenj. Prav 16 študentov je v znak poklona do preminulih pred evropskih parlamentom na tla položilo 16 parov superg, s katerimi so pritekli v Belgijo. Na tla so položili še rože in črne napise z imeni in letnicami rojstva žrtev.