Srbske breskve polne pesticidov: Slovenija in Hrvaška sadje že vrnili

Da so s hrvaške meje v Srbijo vrnili breskve zaradi visokih ravni tega pesticida, so ob oznaki, da je tovor iz Srbije potencialno nevaren, objavili na strani Evropske komisije.

"Vračanje breskev, ki so jih škropili s klorpirifosom, je bilo pričakovano, saj so pristojni storili korake, ki so neizogibno vodili k takšnemu rezultatu," je za portal srbskega časnika Danas dejala Violeta Josifova iz podjetja za prodajo in proizvodnjo bioloških preparatov v Srbiji BioGenesis.

Klorpirifosa v Srbiji dolgo niso uporabljali. Potem ko je ministrica za kmetijstvo Jelena Tanasković odobrila njegovo uporabo, pa je pristal v sadjarstvu, čeprav ni bil namenjen temu. To bi po besedah Josifove lahko povzročilo prepoved uvoza vsega sadja in zelenjave iz Srbije.

Oblasti so po njeni oceni sicer storile še eno napako, in sicer da so za potrebe proizvodnje sladkorne repice dovolile registracijo pesticidov na osnovi bakra, česar niso dovolili nikjer na svetu. "Na ta način vsako leto uničijo od 20.000 do 30.000 hektarjev rodovitnih obdelovalnih površin," je dejala Josifova.