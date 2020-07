Srbske herojske novinarke v prvi bojni liniji proti solzivcu in gumijevkam

Nekatere izmed njih so bile pred kamerami – Jelena Zorić , novinarka N1, je bila ena izmed najbolj izpostavljenih obrazov včerajšnjega protesta. A na terenu so bile tudi Tatjana Aleksić, Žaklina Tatalović , pa novinarke Nove.rs Milica Božinović, Ana Vušović Marković, Jovana Šešterikov in fotoreporterka Vesna Lalić . Prav vse med njimi so iz minute v minuto poročale, kaj se dogaja na ulicah Beograda.

“Vse, kar sem hotela, je prenesti ljudem, kaj se res dogaja, ampak vseeno sem jih od policije dobila 'po riti' ,” pove Božinovićeva, ki je bila ravno sredi vklopa v živo, ko so protestniki vdrli v skupščino. Kot je povedala, je ob tem nastal popolni kaos, policisti pa so metali solzivec brez razmišljanja o tem, koga bo poškodoval. ”Nič nisem videla pred seboj, a trudila sem se, da opravim svoje delo. Nisem razmišljala o tem, da bi se lahko poškodovala, ni me bilo strah, saj to ni na mestu pri našem delu v takšnih situacijah. Še danes me boli glava, a zvečer nadaljujemo. Ponosna sem na ostale kolege in kolegice, snemalce in fotoreporterje, ki so bili na včerajšnjem protestu – mislim, da smo uspeli javnosti objektivno prenesti, kaj se je zares dogajalo,” je povedala za svoj medij Nova.rs.

Tudi Ana Vušović Marković se je ob zaostritvi razmer nahajala pred vhodom v skupščino. Ko je masa ljudi vstopila v stavbo, je dobila udarec po hrbtu, a po njenih besedah to ni bilo najbolj strašljivo. ”Najbolj grozno se mi je zdelo to, da se je protest iz mirnega skandiranja in žvižganja prelevil v vojno stanje. To je presenetilo tako demonstrante kot policiste. Solzivec je letel na vse strani, prav tako polne pločevinke in kamni. Najbolj me je skrbelo, da bi me kaj zadelo v glavo in bi se onesvestila,” se spominja Ana.

Zadelo jo je predvsem to, kakšen naboj je bilo čutiti med ljudmi. ”Še nikoli prej ni bilo čutiti toliko besa, nezadovoljstva in upora. V takšni situaciji čutiš druge, čutiš, da so pripravljeni storiti vse, da bi se nekaj spremenilo. Ta pripravljenost, da se tvega vse, je zagotovo strašljiva, ampak hkrati me navdaja z upanjem, da obstaja dovolj kolektivne energije za boj za normalno življenje,” Vušović Markovićeva spregovori o tem, zakaj je bil ta protest drugačen.