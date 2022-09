Srbske oblasti prepovedale Parado ponosa

Mednarodna skupnost je Srbijo takrat pozvala, naj parade ponosa ne odpove. Med visokimi političnimi predstavniki, ki so izrazili upanje, da parada bo, je bil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken . Poudaril je, da je pravica do mirnega zbiranja in izražanja temeljna komponenta zdrave demokracije ter da so LGBTQI+ pravice človekove pravice.

Aktivisti skupnosti LGBT+ so doslej ves čas zagotavljali, da parada bo in da nameravajo izvesti vse aktivnosti, ki so jih načrtovali med 12. in 18. septembrom. Od manifestacij na prostem bosta to v petek in soboto koncerta na Kalemegdanu, v soboto pa sprevod. Organizatorji pričakujejo okoli 15.000 udeležencev, med katerimi naj bi bilo tudi 60 politikov in predstavnikov tujih organizacij.

Udeležbo so med drugim potrdili evropska komisarka za enakost Helena Dalli, 15 evropskih poslancev, podpredsednica belgijske vlade Petra De Sutter in odposlanec Evropskega parlamenta za Srbijo Vladimir Bilćik, "svoj prihod v neki obliki" pa je napovedal tudi ameriški veleposlanik v Beogradu Christopher Hill.

Dogodek Europride od leta 1992 izmenično poteka v različnih evropskih prestolnicah, Srbija pa naj bi bila njegova prva postaja v južni Evropi.