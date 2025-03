Beograd pozval ZDA in Rusijo k pomoči pri preiskavi uporabe zvočnega topa

Študenti oblastem očitajo, da so zvočni top uporabile v soboto med 15-minutno tišino v spomin na 15 žrtev novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Njihove navedbe podpirajo tudi številna pričevanja drugih udeležencev protesta.

Miloš Vučević je na družbenem omrežju Instagram sporočil, da je v pismu Vanceu izrazil podporo pobudi srbskega predsednika Aleksandra Vučića , naj se ameriški preiskovalni organi vključijo v preiskavo "lažnih trditev opozicijskih medijev" o uporabi zvočnega topa ali druge podobne naprave med protestom v Beogradu 15. marca. Vučević je sicer v sredo dejal, da so poleg ameriških preiskovalcev, povabili tudi ruski FSB, poroča Radio Slobodna Europa .

Družba Genasys, ki izdeluje napravo LRAD oz. zvočni top, je v sredo na omrežju X sporočila, da doslej zbrani dokazi ne kažejo na uporabo te naprave med incidentom 15. marca. Obenem so spomnili na predhodne ugotovitve strokovnjakov iz organizacije Earshot, ki so hrup pripisali napravi Vortex Ring Gun ali Vortex Cannon.

Predstavnica srbske opozicije Marinka Tepić je v sredo na družbenem omrežju X objavila fotografijo s protesta, na kateri je po njenem prepričanju na policijskem vozilu mogoče videti zvočni top. "Uporabili so zvočne naprave, ki so jih razporedili po mestu. Zaradi tega so izpraznili srbsko skupščino, da bi nemoteno parkirali vozila z LRAD 450XL," je zapisala.

Earshot je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z avdioraziskavami z namenom zaščite človekovih pravic in okolja. Kot so sporočili v ponedeljek na omrežju X, so jih aktivisti iz Srbije prosili, naj raziščejo morebitno uporabo zvočnega orožja na protestu v Beogradu.

"Earshot je prejel 12 videoposnetkov, ki dokumentirajo trenutke, ko je bilo domnevno uporabljeno orožje proti protestnikom. Štirje od teh videoposnetkov vsebujejo zvok, skladen s hrupom, ki ga proizvaja Vortex Ring Gun ali Vortex Cannon," so zapisali.

Množični protesti v Srbiji, na čelu katerih so študenti, so se začeli po zrušenju nadstreška v Novem Sadu. Protestniki za tragedijo krivijo korupcijo med obnovo postaje in zahtevajo kaznovanje odgovornih.

Študenti tudi ta teden nadaljujejo akcije in jih bodo po napovedih nadaljevali do izpolnitve zahtev. Oblasti z Vučićem na čelu vztrajajo, da so izpolnili vse zahteve.

Srbska parlamentarna opozicija je medtem danes uradno zahtevala oblikovanje prehodne vlade. "Oblikovanje začasne prehodne vlade je edina rešitev za izhod iz krize, v kateri smo se znašli po padcu nadstreška v Novem Sadu," je po poročanju portala N1 Srbija izjavil vidni predstavnik opozicije Miroslav Aleksić.

Prehodna vlada bo po navedbah opozicije delovala največ devet mesecev, njena naloga pa bo zagotoviti minimalne pogoje za izpolnitev študentskih zahtev ter izvedbo poštenih in pravičnih volitev.

Vučević je nepreklicno odstopno izjavo podal 28. januarja. Narodna skupščina je v sredo potrdila njegov odstop, s čimer je prenehal mandat celotni vladi. Vučević bo funkcijo premierja opravljal do sestave nove vlade. Če te ne bodo oblikovali v naslednjem mesecu dni, Srbijo predvidoma čakajo predčasne volitve.