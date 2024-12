Srbske oblasti z izraelsko vohunsko opremo nad aktiviste in novinarje

Orodja Cellebrite organom kazenskega pregona in vladnim subjektom omogočajo pridobivanje podatkov iz niza naprav, vključno z najnovejšimi mobilnimi telefoni Android in iPhone, in jih lahko odklenejo brez dostopa do gesla naprave, poroča The Guardian. Čeprav gre za tehnično manj napredno in invazivno programsko opremo, kot je razvpiti Pegasus, srbskim organom še vedno omogoča zajemanje občutljivih osebnih podatkov iz telefona in omogoča daljinski vklop mikrofona ali kamere telefona.

Srbske oblasti uporabljajo "nadzorno tehnologijo in taktike digitalne represije kot orodje za širši državni nadzor in represijo, usmerjeno proti civilni družbi" , meni Dinushika Dissanayake iz Amnesty International, ki je avtor poročila. Kot pravi, poročilo kaže, kako lahko izdelki Cellebrite, ki jih uporabljajo policijske in obveščevalne službe po vsem svetu, predstavljajo "ogromno tveganje" za aktiviste za pravice, "če se uporabljajo zunaj strogega zakonskega nadzora" .

Poročilo dokumentira primere, ko so srbske oblasti uporabile izdelke podjetja Cellebrite, s katerimi so omogočile okužbe mobilnih naprav novinarjev in aktivistov z vohunsko programsko opremo NoviSpy. To so vsaj dvakrat storile med policijskimi razgovori.

Srbskega raziskovalnega novinarja Slavišo Milanova je policija februarja letos za kratek čas pridržala pod pretvezo preizkusa vožnje pod vplivom alkohola. Njegov telefon Android je bil izklopljen, ko ga je predal, in nikoli ga niso vprašali za geslo. Po izpustitvi je Milanov opazil, da je bil njegov telefon, ki ga je pustil na recepciji policijske postaje, kot da bi bil 'prirejen', mobilni podatki na njem pa izklopljeni. Analiza Amnestyjevega laboratorija je pokazala, da ga je odklenil izdelek Cellebrite in da je bil na telefon nameščen NoviSpy. Našli so tudi forenzične dokaze, ki kažejo, da so bili izdelki Cellebrite uporabljeni za odklepanje telefona okoljevarstvenega aktivista Nikole Ristića, ki je bil nato tudi okužen z NoviSpy.

Donncha Ó Cearbhaill, vodja Amnestyjevega varnostnega laboratorija, je dejala, da ugotovitve "dokazujejo, da je bil NoviSpy nameščen, medtem ko je imela srbska policija v lasti napravo Milanova, okužba pa je bila povezana z uporabo naprednega orodja, kot je Cellebrite UFED".

Aktivisti, ki so bili tarča napadov, pravijo, da so zaradi tega travmatizirani. "To je neverjetno učinkovit način za popolno odvrnitev komunikacije med ljudmi," je dejal eden od njih, ki je želel ostati anonimen. "Vse, kar rečete, bi lahko uporabili proti vam, kar vas paralizira tako na osebni kot na poklicni ravni."

Podjetje Cellebrite ni podalo nobenega odgovora ali komentarja na poročilo, ki ga je poslal pred objavo, so sporočili z Amnesty International. Srbske oblasti se prav tako niso odzvale na prošnje za komentar Guardiana. Izraelsko podjetje je Amnesty International poslalo kratek odgovor, v katerem je navedlo, da ni podjetje za nadzor in ne zagotavlja tehnologije kibernetskega nadzora ali vohunske programske opreme.

Kot so navedli, so njihovi izdelki "digitalna preiskovalna platforma, ki opremlja organe kazenskega pregona s tehnologijo, potrebno za zaščito in reševanje življenj, pospeševanje pravičnosti in ohranjanje zasebnosti podatkov". Dodali so, da so njihovi izdelki licencirani "izključno za zakonito uporabo".