Srbske poštne znamke v čast trem velikim Slovencem

Izdaja priložnostnih poštnih znamk bo po poročanju Telegrafa namenjena počastitvi treh jubilejev – 270-letnici rojstva velikega slovenskega matematika in topniškega častnika Jurija Vege, ki je prispeval k osvoboditvi Beograda od Otomanskega cesarstva leta 1788, 155-letnici sprejema srbskega in slovenskega jezikoslovca Franca Miklošiča v Srbsko znanstveno društvo in 155-letnici rojstva slovenskega kemika Friderika Pregla, Nobelovega nagrajenca.

"Pošta Srbije želi s priznavanjem dosežkov teh velikih mož prispevati k pozitivni podobi skupne zgodovine srbskega in slovenskega naroda v domači in slovenski javnosti ter k spodbujanju dobrih odnosov in krepitvijo prijateljstva med Srbijo in Slovenijo," so zapisali ob tem.