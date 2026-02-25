Naslovnica
Tujina

Srbskega notranjega ministra nujno hospitalizirali: priklopljen na aparate

Zagreb, 25. 02. 2026 21.00 pred 22 minutami 1 min branja 0

Avtor:
K.H.
Ivica Dačić

V bolnišnici je pristal srbski notranji minister Dačić. Zdravstveno stanje se mu je v zadnjih dneh nenadoma zelo poslabšalo. Njegovo stanje je resno, priklopljen pa je na aparate za vzdrževanje življenja. V bolnišnici so mu diagnosticirali obojestransko pljučnico.

Ivica Dačić, predsednik Socialistične partije Srbije (SPS) in srbski minister za notranje zadeve, že več let trpi zaradi sladkorne in drugih pridruženih bolezni, v zadnjih dneh pa se mu je zdravstveno stanje nenadoma zelo poslabšalo. 

V zadnjih urah se mu je stanje celo tako zelo hitro slabšalo, da so ga nujno sprejeli v bolnišnico, kjer je priklopljen na aparate za vzdrževanje življenja, poročajo srbski mediji. 

60-letniku naj bi diagnosticirali obojestransko pljučnica, poroča Informer

Ministra Dačića bodo po napovedih v bolnišnici obiskali bližnji najtesnejši sodelavci, člani vlade in tudi sam srbski predsednik Aleksandar Vučić

Prav Vučić naj bi danes zjutraj Dačića dobesedno "nagnal" v bolnišnico, ko je videl v kakšnem stanju je in da težko diha. "Ko je Vučić videl Dačića in z njim izmenjal nekaj besed, mu je takoj povedal, da ne more ostati na komemoraciji in da mora nujno v bolnišnico. Ivica je sprva okleval, potem pa ga je poslušal," je za srbski Mondo povedal neimenovani vir blizu vlade.

