Srbskemu ministru med prenosom v živo postalo slabo: 'Je v kritičnem stanju'

Glišića so po poročanju Net.hr nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Kot je potrdil srbski minister za zdravje, so moškega v bolnišnico sprejeli z resnim zdravstvenim stanjem in nezavestnega, njegovo življenje pa je še vedno ogroženo. "Pomembno je, da je bil sprejet pravočasno, 20 minut po tem, ko mu je postalo slabo," je še dodal.

Srbski tabloid Informer je malo po 13. uri sporočil, da je bil minister operiran in nameščen na intenzivno nego, zdravniki pa so dejali, da je "naslednjih 24 ur kritičnih". V bolnišnico je prispel tudi Vučić.

Glišić je sicer tudi visoki funkcionar vladajoče Srbske napredne stranke ter tesen sodelavec in boter srbskega predsednika. Resor za javne naložbe vodi vse od maja 2024, kamor je bil v novi vladi izvoljen tudi leta 2025.

Član Srbske napredne stranke je vse od njene ustanovitve, leta 2016 pa je bil izvoljen tudi za predsednika izvršnega odbora SNS.