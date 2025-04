Srbski delavci med poletjem množično na Hrvaško: 'Na mesec tudi 4000 evrov'

Vse večje povpraševanje po delovni sili v hrvaškem turizmu odpira priložnosti za tisoče delavcev iz Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki v sezonskih zaposlitvah vidijo priložnost za zaslužek in boljšo prihodnost. Mnogi med njimi že leta preživljajo poletja na Jadranu, zanimanje za letošnjo sezono pa je večje kot kadar koli prej, predvsem zaradi naraščajočih plač in ugodnejših pogojev delodajalcev.

Črnogorski gostinci in hotelirji se tik pred začetkom letošnje turistične sezone soočajo z resnimi težavami pri iskanju sezonskih delavcev. Plače do 3000 evrov namreč očitno ne zadoščajo za ohranjanje delovne sile, saj se številni delavci iz Srbije ter Bosne in Hercegovine raje odločajo za delo na Hrvaškem ali v drugih zahodnih državah. Srđan Janković iz Agencije za zaposlovanje tujih delavcev v Črni gori je po poročanju portala Dnevno.hr sporočil, da država za prihajajočo turistično sezono potrebuje več deset tisoč sezonskih delavcev. "Uradne ocene kažejo potrebo po 20.000 delavcih, osebno pa verjamem, da jih bo letos potrebnih več kot 35.000," je dejal Janković.

Hrvaška turistična sezona FOTO: Shutterstock icon-expand

Postopek za pridobitev vizumov je končan, obseg dela pa se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 68 odstotkov. Samo v Budvi bo sicer po njegovih ocenah potrebnih več kot 8000 delavcev. Sezonskim delavcem sicer ponujajo plače med 700 in 1200 evri na mesec, zaradi česar pričakujejo predvsem azijsko delovno silo. "Plače pri nas so namreč bistveno višje kot v njihovih domovinah, zaradi česar je Črna gora privlačna destinacija prav za sezonske delavce iz Azije," je dejal Janković.

A ob tem na Hrvaškem sezonskim delavcem ponujajo bistveno višje plače, piše Blic. "Na Hrvaškem so plače nekoliko višje – natakarji zaslužijo med 1000 in 1500 evri, barmani med 1100 in 1600 evri, receptorji med 1000 in 1400 evri, kuharji pa lahko zaslužijo tudi do 3000 evrov, v povprečju med 1800 in 2500 evri. Vse več je tudi gostinskih delavcev iz Srbije, ki namesto Črne gore izberejo Hrvaško," pravi predsednik Sindikata trgovine, turizma, gostinstva in storitvenih dejavnosti Republike Srpske Goran Savanović.

Hrvaška turizem FOTO: Shutterstock icon-expand