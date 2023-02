Srbski ekstremisti: 'Putin, daj nam mesec dni, da odstranimo tega izdajalca'

Več sto srbskih skrajnih nacionalistov se je zbralo na protestnem shodu pred uradom srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Protestirali so proti sprejetju načrta EU za normalizacijo odnosov Srbije in Kosova. V nasprotnem primeru pa so Vučiću zagrozili z nadaljnjimi neredi. Srbski predsednik je zagotovil, da bodo udeleženci shoda "ustrezno sankcionirani".

Srbski skrajni nacionalisti so se na protestnem shodu zbrali včeraj zvečer. Nosili so transparente z napisi "Kosovo – brez predaje" in vzklikali "Srbija-Rusija". Eden od voditeljev protesta ekstremistične in proruske organizacije Narodna patrulja Damjan Knežević je dejal, da so pripravljeni tudi na radikalnejše poteze.

Če srbskemu vodstvu ne uspe preprečiti vstopa Kosova v ZN bodo ekstremisti – s pozivom za uporabo pravice do veta v Varnostnem svetu ZN – za to prosili Rusijo. "Od ruskega vodstva zahtevamo, da uporabi veto in nam da vsaj mesec dni časa, da odstranimo tega izdajalca," je dejal Knežević in s tem namigoval na srbskega predsednika. Ekstremisti namreč Vučićevo namero o pogajanjih za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovem vidijo kot izdajo države in nacionalnih interesov. Nekaj deset protestnikov je v shodu porušilo del kovinskih ovir okoli zgradbe pred Vučićevim uradom. Policisti so ekstremistom sicer preprečili, da bi se zgradbi še bolj približali.

Srbski policisti so v sredo popoldne pridržali dva pripadnika Ljudske patrulje, ki sta se odpravljala na shod. V njunem avtomobilu so našli ostrostrelko in strelivo. Nekateri domnevajo, da je cilj ekstremistov ravno napad na Vučića, poroča Jutarnji list. "Žal obstajajo taki ljudje, ki mislijo, da lahko nekaj dosežejo z nasiljem," se je na dejanja protestnikov odzval Vučić. Dodal je, da bodo vsi tisti, ki so grozili z umori, neredi in pretepanjem ljudi, kaznovani v skladu s srbsko zakonodajo. Na vprašanje, ali ekstremiste vidi kot prorusko organizacijo, je Vučić dejal, da "ne vem, če so proruski, vem pa da so protiskrbski".

"Ne potrebujem nekoga iz skupine Wagner, da bi me trepljal po rami in mi razlagal, kaj lahko in kaj moram narediti. Dovolj je, da verjamem, kaj je pravica, kaj je resnica in kaj je najbolje za Srbijo ," je dejal Vučić. Ob tem je zatrdil, da se bodo na dejanja protestnikov odzvali "zelo učinkovito, zelo hitro, zelo resno in zelo odgovorno".

