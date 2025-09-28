Svetli način
Tujina

Srbski general Pavković predčasno izpuščen iz zapora

Beograd, 28. 09. 2025 18.31 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
17

Nekdanji načelnik generalštaba jugoslovanske vojske, srbski general Nebojša Pavković, ki je zaradi vojnih zločinov na Kosovu leta 1999 prestajal 22-letno kazen v zaporu na Finskem, se vrača v Srbijo. Zaradi bolezni so mu odobrili predčasno izpustitev, potuje pa s srbskim vladnim letalom.

Nebojša Pavković
Nebojša Pavković FOTO: Profimedia

Sedaj 79-letnega Pavkovića, ki se je takratnemu Mednarodnemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) predal leta 2005, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sodišče 26. februarja 2009 v svoji prvi obsodbi za zločine srbskih sil v času konflikta na Kosovu leta 1999 obsodilo na 22 let zapora.

Spoznan je bil za krivega v vseh točkah obtožnice zaradi deportacij, prisilnega razseljevanja, umorov ter pregona albanskih civilistov s Kosova. Takrat je bil poveljnik tretje armade jugoslovanske vojske, ki je bila nameščena na Kosovu. Načelnik generalštaba jugoslovanske vojske pa je bil od februarja 2000 do junija 2002.

V istem primeru so skupaj z njim takrat v Haagu na visoke zaporne kazni obsodili še bivšega načelnika generalštaba jugoslovanske vojske Dragoljuba Ojdanića (15 let), nekdanjega poveljnika prištinskega korpusa Vladimirja Lazarevića (14 let), policijskega generala Sretena Lukića (20 let) ter bivšega podpredsednika vlade Zvezne republike Jugoslavije (ZRJ) Nikolo Šainovića (18 let).

Spoznani so bili tudi za krive skupnega zločinskega delovanja, katerega cilj je bila sprememba etničnega ravnotežja na Kosovu v korist Srbije. Vsi so bili tesni sodelavci takratnega predsednika ZRJ Slobodana Miloševića, ki je umrl leta 2006 še pred koncem sojenja v Haagu.

Predčasno izpustitev Pavkovića zaradi "izredno slabega zdravja" je že v petek napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kot je pojasnil, je na mehanizem v Haagu, ki je nasledil ICTY, tovrstno prošnjo naslovila srbska vlada. Maja 2022 je podobno zahtevo sicer zavrnilo zaradi "teže njegovih kaznivih dejanj in pomanjkanja rehabilitacije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mehanizem doslej svoje odločitve o generalu še ni objavil.

Nebojša Pavković vojni zločini Kosovo Srbija predčasna izpustitev Haag
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
28. 09. 2025 19.29
Takšnega luksuza in medicinske oskrbe, kot ga ima v finskem zaporu, v Srbiji sigurno ne bo imel...Po drugi strani pa se spomnimo Šešelja, ki so ga izpustili iz pripora in sojenja v Haagu kao zaradi hude bolezni, pa še zdaj funkcionira...Je pa prava faca, da se nasmejiš njegovim zagovorom pred sodniki. Bi rekel, da niso vedeli, kako naprej z njim...
ODGOVORI
0 0
HALAcR7
28. 09. 2025 19.28
+1
Sramota
ODGOVORI
1 0
marre
28. 09. 2025 19.28
+1
Ja pač tako je končal zločinski režim Miloševiča in to je posledica njegovih "velikosrbskih" teženj.. Točno zaradi takih ljudi, Kosovo ne bo nikoli več v sestavi Srbije..
ODGOVORI
1 0
Ici
28. 09. 2025 19.21
+2
Ko je on ubijal druge, zanje ni bilo milosti. Zakaj bi bilo zdaj, ko gre zanj, drugače?
ODGOVORI
3 1
dron
28. 09. 2025 19.26
+1
++++
ODGOVORI
1 0
Delboy Trotter
28. 09. 2025 19.12
+3
Najvišji čin v srbski vojski je Haški obtoženec.
ODGOVORI
5 2
spermi?
28. 09. 2025 19.10
+0
Koliko nedolžnih ljudi ima za sabo .
ODGOVORI
2 2
jutri_pa_res
28. 09. 2025 19.09
+4
Bo kakšno sodišče kdajkoli sodilo ruskim poveljnikom zaradi zločinov v Ukrajini? Ne verjamem...
ODGOVORI
6 2
Old_geezer
28. 09. 2025 19.13
+3
Morda nekoč. Morda jim bo kdaj ukrajinsko, morda celo rusko. Najverjetneje pa res nobeno. Ampak človeško življenje je dolgo in nikoli se ne ve. V Argentino so šli po ostarele Nemce še desetletja po vojni.
ODGOVORI
4 1
prdara
28. 09. 2025 19.01
-4
tudi nam slovencem je kristalno jasno,da je sodišče v Hagu kot po tekočem traku obsojalo samo srbe.in nobeden me nebo prepričal da tudi na drugih dveh straneh ni bilo grozodejstev,pa vendar niso bili obsojani
ODGOVORI
3 7
Old_geezer
28. 09. 2025 19.10
+0
Bila so tudi na drugih straneh, ampak precej precej manj. In tudi nekaj je bilo obsojenih. Srbom se je zgodilo tisto kar se je Nemcem, Italijanom in Japoncem pred in med 2 svetovno vojno in kar se zdaj dogaja rusom. Nacifikacija. Se pa to lahko zgodi vsakemu narodu v danem setu okoliščin. Ljudje smo pač ljudje.
ODGOVORI
2 2
patogen
28. 09. 2025 18.53
-7
Šačiri, legendarni švicarski nogometaš je zaradi njega izgubil 51 članov rodbine. Res pa da je na Kosovu žlahta velika.
ODGOVORI
3 10
Nace Štremljasti
28. 09. 2025 19.27
+1
pa koga to briga
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
28. 09. 2025 18.53
+0
Super
ODGOVORI
4 4
