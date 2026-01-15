Naslovnica
Tujina

Srbski in ruski obveščevalci so zvočne topove testirali na psih

Beograd, 15. 01. 2026 12.45 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
U.Z.
Srbski minister pokazal LRAD 450XL

Srbski obveščevalci so v sodelovanju z razvpito rusko obveščevalno službo FSB na psih preizkušali zvočne topove, kažejo dokumenti, ki jih je pridobil Politico. Testiranje na živalih je bilo izvedeno v okviru preiskave po množičnih protestih 15. marca lani, ki jih je prekinil nenavaden zvok, ljudje pa so poročali o glavobolih, omotici in slabosti. Namen testiranja je bil oceniti, ali se simptomi, ki so jih opisali protestniki, ujemajo z učinki zvočnega topa.

Dokumenti srbske obveščevalne agencije (BIA), ki jih je pridobil Politico, potrjujejo, da je administracija predsednika Aleksandra Vučića poskuse z močnimi zvočniki, znanimi kot zvočni topovi, na psih izvedla dva tedna po tem, ko je množične protivladne demonstracije v Beogradu prekinil nenavaden zvok, ki so ga protestniki pripisali zvočnemu topu. Pomagali so jim – nihče drug kot Rusi.

Preberi še Je Vučić nad protestnike poslal zvočni top? 'Ta človek nas hoče ubiti!'

"Skupno testiranje takšnega orožja na živalih poudarja tesnost sodelovanja na varnostnem območju med Rusijo – največjo sovražnico Evropske unije – in Srbijo, kandidatko za članstvo v EU, katere vlada se sooča z resnimi izzivi," ob tem izpostavlja Politico.

Srbski minister je pokazal zvočni top LRAD 450XL.
Srbski minister je pokazal zvočni top LRAD 450XL.
FOTO: Bobo Pixsell

Nenavadni posnetki bega

Naprave LRAD (akustične naprave dolgega dosega) sicer služijo komunikaciji na dolge razdalje, pri uporabi od blizu pa lahko povzročijo poškodbe sluha, pa tudi glavobole, omotico in slabost.

Kot smo poročali, je 15. marca lani enega najbolj množičnih protestov na glavni beograjski aveniji prekinil nenaden, oglušujoč hrup. Videoposnetki, posneti iz različnih smeri, so ujeli nemir, ki se je širil skozi množico, preden so ljudje v paniki zbežali. Pozneje so pripovedovali, da so slišali zvok, kot da bi se v njihovo smer vozila "skupina motoristov" ali "lokomotiva", poročali so o slabosti, bruhanju, glavobolih in omotici.

Preberi še Nenavadni posnetki bega: je srbska policija res uporabila zvočni top?

Srbska vlada uporabo zvočnega topa zanika

Srbska vlada je takrat zanikala uporabo zvočnih topov proti protestnikom. Notranji minister Ivica Dačić je vztrajal, da Srbija ni uporabila nobenih nezakonitih sredstev, Vučić pa je napovedal, da bo v 48 urah opravljena preiskava, nato pa bodo vsi odgovorni za te "izmišljotine in laži" odgovarjali za to.

Aprila lani je Srbija objavila poročilo ruske obveščevalne službe FSB, v katerem ta ugotavlja, da srbske oblasti na množičnem protivladnem protestu v Beogradu 15. marca niso uporabile zvočnega topa, kot so jih obtožili številni udeleženci protesta in opozicija.

Preberi še Ruska FSB ugotavlja: Srbske oblasti niso uporabile zvočnega topa

Testiranje na živalih

Dokumenti, ki jih je pridobil Politico, razkrivajo, da je bilo testiranje na živalih izvedeno v okviru preiskave po protestih. Namen le-te je bil oceniti, ali so simptomi, ki so jih opisali protestniki, skladni z učinki zvočnih topov, za katere so srbske oblasti sicer priznale, da jih policija ima.

Približno dva tedna po protestu so tako srbski in ruski obveščevalci zbrali skupino psov na testnem poligonu agencije BIA, da bi ocenili vpliv oddajnikov nanje. Psi so bili za testne subjekte izbrani zaradi njihove visoke občutljivosti na akustične učinke.

Živali so bile izpostavljene dvema modeloma LRAD – LRAD 100X MAG-HS in LRAD 450XL – ki ju je izdelalo kalifornijsko podjetje Genasys, na "dometih 200, 150, 100, 50 in 25 metrov". Omenjeni modeli lahko oddajajo zvoke do 150 decibelov, kar je enakovredno zvoku reaktivnega motorja ob vzletu letala.

Preberi še Podjetje Genasys: Naš zvočni top na protestu ni bil uporabljen

Brez dovoljenj

Dokumenti nakazujejo tudi, da so bili testi izvedeni brez dovoljenj, potrebnih za poskuse na živalih.

Danilo Ćurčić, srbski odvetnik za človekove pravice, je dejal, da so bili psi izpostavljeni "bodisi poskusom bodisi zlorabi". Srbska zakonodaja namreč zahteva, da se poskusi na živalih predhodno registrirajo in odobrijo s strani pristojnih organov – vključno s pregledom etične komisije – in izrecno prepoveduje testiranje na živalih za testiranje orožja in vojaške opreme.

"Pri oddajanju osnovnih in testnih signalov biološki objekti (psi) na preiskovani razdalji niso občutili nelagodja (sprememb v vedenju). Psi so bili pregledani tri dni po testih in niso pokazali nobenih sprememb v svojem stanju," pa je zatrdila ruska FSB.

psi testiranje zvočni top srbija rusija politico

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
15. 01. 2026 14.45
Srbi, da vas ni sram !
Odgovori
+1
1 0
BARK
15. 01. 2026 14.39
šokiran sem .....
Odgovori
+1
1 0
Rudar
15. 01. 2026 14.25
Hvala bogu, da smo se odcepli. Si zamišljate sramoto biti del tega.
Odgovori
+0
2 2
john gotti
15. 01. 2026 14.16
Zakaj pa niso na vućiću testiral...da so moral ravno na pejsački
Odgovori
-2
1 3
SpamEx
15. 01. 2026 14.40
človek si zaželi da bi politike strpali v en prostor in to testirali na njih kakih 48 ur
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
15. 01. 2026 14.12
Dobro, da imamo Srbe. Kjer je vse narobe. Hojs kje je vodni tolp? Postaja dolgčas.
Odgovori
-2
1 3
Tenma
15. 01. 2026 14.09
Amerika je podobno orožje uporabili pri napadu na Venezuelo in je vse ok.
Odgovori
+0
1 1
Rudar
15. 01. 2026 14.24
A zvočne topove, ha, ha, ha....
Odgovori
0 0
undisputed
15. 01. 2026 14.06
Da predsednik države Srbije da "žegn" po domače, da uporabijo zvočni top v upanju, da se ustvari kaotično stanje, stampedo, v upanju smrtih žrtev, da bi zadušili povsem razumljive in logične proteste proti korumpirani tiranski diktatorski vladavini Aleksandra Vucica je presedan brez primere!!!! Človek, ki že 20 let povzroča nemire v državi, hujska narod med sabo, ustvarja nevidne sovražnike, celo državo drži v konstantni "nevarnosti" zahodnih držav, ki čakajo, da uničijo Srbijo ker je le ta SVETOVNA VELESILA v vseh panogah in je od edini protagonist, ki se je zoperstavil zlim silam in je edini rešitelj tega naroda. Tipične Gebelsove metode nacistične Nemčije. Človek, ki je ugrabil državo in si jo prilastila, DIKTATOR brez primere...človek, ki je izgubil stik z realnostjo, totalno bolan um. Gebelsove metode, ki so povsem enake metodam Vucica: Popoln nadzor medijev: časopisi, radio, film in kultura so bili pod strogo državno kontrolo. Ponavljanje preprostih sporočil: kratka, čustvena in večkrat ponovljena gesla so se lažje vtisnila v zavest ljudi. Ustvarjanje sovražnika: krivdo za težave so pripisovali Judom, komunistom in drugim “sovražnikom države”. Manipulacija čustev: strah, sovraštvo, ponos in občutek ogroženosti so bili sistematično spodbujani. Kult vodje: Hitler je bil predstavljen kot nezmotljiv, karizmatičen rešitelj naroda. Vucic uporablja povsem enake metode le bolj na moderen način. Info: Aleksandar Vucic se je v 2025 preko medijev javil cca 410x, vsak dan in še več z namenom utruditi javnost z neprestanimi izjavami, nastopi, izrednimi novicami, tako o zunanjih sovražnikih, stalni občutek izrednega stanja, v tem primeru se ljudje navadijo na strah in iščejo stabilnost v obliki VELIKEGA VODJE, saj vse projekte v državi personalizira, vse pozitivne novice veže nase, s tem, da vedeti, da se brez njega nebi zgodilo nič, zgradilo itd. V svojih nastopih odgovarja samo na vprašanja njegovih novinarjev, ki imajo že nastavljena vprašanja, medtem ko, če dobi vprašanje, če se le ta izbori za njega, drugega ne režimskega medija, ga takoj napade, deskreditira, žali, nikoli in nikdar na ta vprašanja noče odgovoriti, pa je lahko vprašanje povsem banalno. Vucic je psihopat brez primere...lažnivec, prevarant, mafijec brez primere...obkrožen s svojimi lojalisti, kriminalci, obsojenimi morilci, ki mu ščitijo hrbet...
Odgovori
+4
6 2
xoxotox6
15. 01. 2026 13.59
to serbosovietsko agendo smo morali podpirat od 1918 dalje do današnjih dni s strani dražgoškegahamasa. je diametralno nasprotje vseh navad,uzanc,folklore, obstoja in kulture aplskega habitata????
Odgovori
-8
1 9
Milorad Ulemek-Legija
15. 01. 2026 14.25
pejt 😴💤💤💤
Odgovori
+2
2 0
marelični biskvit
15. 01. 2026 13.46
kolesarčki hitr po čepke za ušesa dokler ne bodo vsi razprodani. Kr zdej sej vas je itak velika večina brezposelnih, boste mau dolgčas pregnal.....
Odgovori
-5
6 11
SpamEx
15. 01. 2026 13.57
Svečke potem s tem ne bodo imele problema glede na to da ultrazvočni valovi ne potujejo skozi vakuum
Odgovori
+4
7 3
kvintus
15. 01. 2026 13.40
Te neumnosti bi lahk testirali na naših politikih (Zoki, Taubi, Kučko, JJ, Hors, v glavnem na vseh 90 mandlcih iz parlamenta republike banana ...) tem nič ne pride do živega.
Odgovori
+4
8 4
medŠihtom
15. 01. 2026 13.32
laž na laž = srbija= rusija. te zaostale kulture ne sodijo v civiliziran svet.
Odgovori
+2
10 8
SpamEx
15. 01. 2026 13.33
a si zihr? Rusi so bili prvi v vesolju pa to
Odgovori
-1
8 9
medŠihtom
15. 01. 2026 14.49
v vesolju. hahahahahahaha. pljunek ven iz stratosfere je pa res vesolje, ja, prav imaš, genijalec.
Odgovori
0 0
SpamEx
15. 01. 2026 13.30
ubogi psi ki imajo že tako bistveno boljši sluh od človeka
Odgovori
+9
10 1
Pajo_36
15. 01. 2026 13.27
Ideja za JJ-a pa Hojsija, al pa dejte kako jaz ne morem vode pit, vode pit, vode pit, se bojo vsi hitr razbežal ! Hahahaha
Odgovori
-4
3 7
bibaleze
