Srbski in ruski obveščevalci so zvočne topove testirali na psih

Dokumenti srbske obveščevalne agencije (BIA), ki jih je pridobil Politico, potrjujejo, da je administracija predsednika Aleksandra Vučića poskuse z močnimi zvočniki, znanimi kot zvočni topovi, na psih izvedla dva tedna po tem, ko je množične protivladne demonstracije v Beogradu prekinil nenavaden zvok, ki so ga protestniki pripisali zvočnemu topu. Pomagali so jim – nihče drug kot Rusi.

"Skupno testiranje takšnega orožja na živalih poudarja tesnost sodelovanja na varnostnem območju med Rusijo – največjo sovražnico Evropske unije – in Srbijo, kandidatko za članstvo v EU, katere vlada se sooča z resnimi izzivi," ob tem izpostavlja Politico.

Srbski minister je pokazal zvočni top LRAD 450XL. FOTO: Bobo Pixsell

Nenavadni posnetki bega

Naprave LRAD (akustične naprave dolgega dosega) sicer služijo komunikaciji na dolge razdalje, pri uporabi od blizu pa lahko povzročijo poškodbe sluha, pa tudi glavobole, omotico in slabost. Kot smo poročali, je 15. marca lani enega najbolj množičnih protestov na glavni beograjski aveniji prekinil nenaden, oglušujoč hrup. Videoposnetki, posneti iz različnih smeri, so ujeli nemir, ki se je širil skozi množico, preden so ljudje v paniki zbežali. Pozneje so pripovedovali, da so slišali zvok, kot da bi se v njihovo smer vozila "skupina motoristov" ali "lokomotiva", poročali so o slabosti, bruhanju, glavobolih in omotici.

Srbska vlada uporabo zvočnega topa zanika

Srbska vlada je takrat zanikala uporabo zvočnih topov proti protestnikom. Notranji minister Ivica Dačić je vztrajal, da Srbija ni uporabila nobenih nezakonitih sredstev, Vučić pa je napovedal, da bo v 48 urah opravljena preiskava, nato pa bodo vsi odgovorni za te "izmišljotine in laži" odgovarjali za to. Aprila lani je Srbija objavila poročilo ruske obveščevalne službe FSB, v katerem ta ugotavlja, da srbske oblasti na množičnem protivladnem protestu v Beogradu 15. marca niso uporabile zvočnega topa, kot so jih obtožili številni udeleženci protesta in opozicija.

Testiranje na živalih

Dokumenti, ki jih je pridobil Politico, razkrivajo, da je bilo testiranje na živalih izvedeno v okviru preiskave po protestih. Namen le-te je bil oceniti, ali so simptomi, ki so jih opisali protestniki, skladni z učinki zvočnih topov, za katere so srbske oblasti sicer priznale, da jih policija ima. Približno dva tedna po protestu so tako srbski in ruski obveščevalci zbrali skupino psov na testnem poligonu agencije BIA, da bi ocenili vpliv oddajnikov nanje. Psi so bili za testne subjekte izbrani zaradi njihove visoke občutljivosti na akustične učinke. Živali so bile izpostavljene dvema modeloma LRAD – LRAD 100X MAG-HS in LRAD 450XL – ki ju je izdelalo kalifornijsko podjetje Genasys, na "dometih 200, 150, 100, 50 in 25 metrov". Omenjeni modeli lahko oddajajo zvoke do 150 decibelov, kar je enakovredno zvoku reaktivnega motorja ob vzletu letala.

Brez dovoljenj