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Srbski televiziji Informer in Prva kaznovani zaradi kršitev pravil poročanja

Beograd, 04. 11. 2026 15.06 pred 58 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Odločanje o srbskem Informerju

Srbski regulator za elektronske medije je zaradi kršitev pravil poročanja med volilno kampanjo televizijama Informer in Prva začasno prepovedal predvajanje posameznih oddaj. Sprožil je tudi postopke proti več televizijam zaradi drugih domnevnih kršitev, poročajo srbski mediji.

Svet srbskega regulatorja za elektronske medije (REM) je danes soglasno odločil, da televiziji Informer za sedem dni prepove predvajanje oddaje Prve info, v kateri je voditeljica med volilno kampanjo izražala politična stališča. Regulator je to označil za posebej hudo kršitev zakona, poroča portal N1 Srbija.

Televiziji Prva pa je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug za en dan prepovedal predvajanje oddaje Vesti, predvajanje jutranjega programa pa za pet dni. Ukrepa je izrekel v postopkih, ki jih je zaradi kršitev pravil medijskega poročanja med volilno kampanjo sprožil na prejšnji seji.

Regulator je sprožil tudi postopke proti televizijam Kurir, Prva, Informer, K1 in V5 zaradi domnevnih kršitev predpisov o opravljanju medijskih storitev.

Pred odločanjem o srbskem Informerju
Pred odločanjem o srbskem Informerju
FOTO: Profimedia

Proti Informerju je med drugim sprožil postopek zaradi žaljivih komentarjev na račun izvršnega direktorja Biroja za društvene raziskave Birodi Zorana Gavrilovića in člana sveta REM Rodoljuba Šabića. Obravnava tudi prenos strankarskega shoda 3. oktobra, ki ni bil ustrezno označen, ter predvajanje dokumentarnega filma Državnik. Dokumentarec med drugim obravnava politično pot in zapuščino nekdanjega srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Pred današnjo sejo REM se je po poročanju srbske tiskovne agencije Beta pred sedežem regulatorja v Beogradu zbralo več deset podpornikov te televizije, med njimi vršilka dolžnosti predsednice Srbije Ana Brnabić, obrambni minister Bratislav Gašić in predsednik Srbske napredne stranke Miloš Vučević.

Brnabićeva je regulatorju očitala, da želi po navodilih predstavnikov študentskega gibanja ukiniti Informer, in opozorila, da bi se lahko podobno zgodilo tudi drugim medijem. Glavni urednik Informerja Dragan J. Vučićević pa je zatrdil, da televiziji po zakonu ni mogoče prepovedati delovanja.

REM je neodvisen državni organ, pristojen za nadzor nad elektronskimi mediji, izdajanje dovoljenj za oddajanje in spremljanje spoštovanja programskih standardov. Med volilnimi kampanjami nadzoruje tudi poročanje o političnih akterjih in spoštovanje volilnih pravil, ob kršitvah pa lahko izreka različne ukrepe, vključno z začasno prepovedjo predvajanja posameznih programskih vsebin.

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informer srbija mediji regulator

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KOMENTARJI4

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yolli
04. 11. 2026 16.18
Spet članek o dogajanju v Srbiji.....o dogajanju na Poljskem in pa v Španiji pa nič.......
Odgovori
0 0
IFF1
04. 11. 2026 15.42
Upam, da je ne bodo ukinili. Bolj bi zaleglo, da dobi vsak dan kakšnih 10K kazni.
Odgovori
+5
5 0
Slovenska pomlad
04. 11. 2026 15.38
To sta njihova Nova 24 in Planet
Odgovori
+1
6 5
Slavko BabIč
04. 11. 2026 15.24
Srbska burleska!
Odgovori
+4
6 2
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