Srbski televiziji Informer in Prva kaznovani zaradi kršitev pravil poročanja

Svet srbskega regulatorja za elektronske medije (REM) je danes soglasno odločil, da televiziji Informer za sedem dni prepove predvajanje oddaje Prve info, v kateri je voditeljica med volilno kampanjo izražala politična stališča. Regulator je to označil za posebej hudo kršitev zakona, poroča portal N1 Srbija.

Televiziji Prva pa je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug za en dan prepovedal predvajanje oddaje Vesti, predvajanje jutranjega programa pa za pet dni. Ukrepa je izrekel v postopkih, ki jih je zaradi kršitev pravil medijskega poročanja med volilno kampanjo sprožil na prejšnji seji.

Regulator je sprožil tudi postopke proti televizijam Kurir, Prva, Informer, K1 in V5 zaradi domnevnih kršitev predpisov o opravljanju medijskih storitev.