Srbski minister gostom, ki so glasno podpirali študente, pokazal sredinec

V soboto popoldan so gostje in delavci restavracije v središču Beograda glasno podpirali srbske študente z vzkliki: "Živeli študentje!" Takrat je bil v restavraciji tudi srbski finančni minister Siniša Mali, ki se je odločil, da bo glasnemu skandiranju odgovoril s sredincem. A tu se ni zaključilo. Novinarka je namreč zatem pristopila do ministra, da bi ga vprašala, zakaj se je odločil za kretnjo, ta pa ji je iz rok sunil telefon.