Srbski minister hvalil očiščene ceste, nato obtičal v snegu

Ta konec tedna je v Srbiji zapadel sneg, ki je povzročil velike težave, predvsem v prometu. V prometnem kolapsu se je znašel tudi srbski minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Tomislav Momirović . Slednji je na družbenih omrežjih objavil posnetek, na katerem potiska avtomobil, ki je obtičal v snegu. "Ok … Avtocestna postajališča bi lahko bila malo bolje očiščena," je zapisal ob posnetku.

Momirović je sicer pred tem objavil posnetek s poti na beograjsko letališče, v katerem je pojasnil, da so vse ceste prevozne. "Promet povsod poteka neovirano in potrudil se bom, da bodo ljudje to videli," je med drugim dejal.

Posnetek, na katerem minister potiska avtomobil, je hitro postal prava senzacija, pod njim pa so se zvrstili številni komentarji, predvsem cinični, ki so ministra spraševali, kako to, da potiska avtomobil, saj so vse ceste očiščene, kot je zatrjeval.