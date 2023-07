Srbski minister se je javno opravičil, ker je užalil ljudi brez otrok

"Jaz hranim tri otroke, pa kaj bi vi radi rekli, da samo vi imate otroke in jih imate radi? Želite, da zdaj začnemo preštevati, kdo od vas ni niti poročen niti nima otrok, pač pa namesto otrok hrani pse, mačke in zlato ribico. Kako vas ni sram?" je dejal Martinović in s tem požel zgražanje poslancev in širše javnosti.

Med zasedanjem srbske narodne skupščine, na katerem so med drugim razpravljali o nezaupnici notranjemu ministru Bratislavu Gašiću zaradi slabe varnostne situacije v državi, ki je privedla do majskih strelskih pokolov, je v torek minister za državno upravo in lokalno samoupravo Aleksandar Martinović prilil olje na ogenj že tako razgretega ozračja. V besednem spopadu je namreč poslancem opozicije očital, da nekateri od njih nimajo otrok in s tem impliciral, da njihovo mnenje ne šteje.

Aleksandar Martinović, srbski minister za državno upravo in lokalno samoupravo (levo), in Bratislav Gašić, srbski notranji minister (desno)

Nekaj opozicijskih in koalicijskih poslancev se je začelo tudi prerivati in malo je manjkalo, da bi med seboj fizično obračunali. Sejo so zato za nekaj minut prekinili, Martinović pa je medtem zapustil dvorano.

Zaradi te izjave so opozicijski poslanci pred nadaljevanjem seje v sredo z vzkliki, piščalkami in transparenti zahtevali, da minister Martinović zapusti sejo. "Vse dokler tukaj z nami v dvorani sedi človek, ki tukaj prešteva otroke poslancev, ne bomo dovolili, da skupščina zaseda. Ta človek je na najbolj grob način prizadel dostojanstvo vsakega državljana republike Srbije," je bila jasna poslanka demokratov Tatjana Manojlović .

Ker je izjava naletela na burne odzive v širši javnosti, se je danes še pred ministrovim opravičilom na sporno izjavo odzval tudi predsednik Vučić. "Poklical sem Martinovića in mu podal ne le svoje nestrinjanje, pač pa tudi svoje ogorčenje," je dejal. Dodal je, da si minister tega ne bi smel privoščiti, čeprav je po njegovih besedah na ministra pred tem letelo "veliko neprimernih izjav, veliko nekulturnih in najbolj primitivnih možnih napadov" .

Opravičil se je tudi predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću in srbski vladi zaradi nevšečnosti, ki jim jih je povzročila njegova izjava. "Žal mi je, ker sem si v čustvenem zanosu dovolil, da izrečem nekaj, kar se da razumeti na različne načine," je dodal in poudaril, da mu je žal, če je s tem komu povzročil bolečino.

Danes pa se je Martinović tudi javno opravičil za svojo izjavo glede poslancev, ki nimajo otrok. "Opravičujem se vsem ljudem v Srbiji, ki so se čutili prizadetim zaradi mojega govora na seji narodne skupščine, ki je bila 4. 7. 2023. Moj namen ni bil, da užalim državljane republike Srbije, ki nimajo ali ne morejo imeti otrok in menim, da je bil moj govor povsem napačno interpretiran," je zapisal v sporočilu za javnost, ki ga je povzela Slobodna Evropa .

Nevladne organizacije zahtevajo zamenjavo ministra

Sicer pa zaradi žaljive izjave skupina nevladnih organizacij zahteva nujno zamenjavo ministra za državno upravo in lokalno samoupravo. To je po njihovem prepričanju "edini sprejemljiv in civiliziran izid njegovega škandaloznega nastopa v skupščini".

V skupnem sporočilu za javnost, ki ga je povzela Slobodna Evropa, so nevladniki zapisali, da je Martinović kršil Ustavo in zakonodajo, saj da je pozival k "diskriminaciji velikega dela državljanov, s tem, da je sporočil, da tisti, ki nimajo otrok niso enako vredni in ne morejo imeti enakih pravic, kot tisti, ki so starši". Obsodili so tudi to, da se predsednik narodne skupščine Vladimir Orlić ni odzval na "Martinovićevo žaljenje poslancev in državljanov Srbije in škodovanje ugleda in dostojanstva parlamenta".

Srbska narodna skupščina je sicer na zasedanju, ki ga je začela maja, med drugim glasovala proti nezaupnici notranjem ministru. Gašić tako ostaja minister. Na seji pa so obravnavali tudi poročilo sveta za regulacijo elektronskih medijev s poudarkom na primerih nasilja na televizijah in pobudo za ustanovitev odbora, ki bi se ukvarjal z nedavnimi množičnimi umori. Zasedanje se bo nadaljevalo v ponedeljek.