Za podpredsednike srbskega parlamenta so poslanci tik pred polnočjo izvolili Jeleno Petrović , Lidijo Dimitrijević , Marijo Bjelobrk , Saro Valentik , Tiborja Lazarja in Adema Mavrića . Pet jih je prejelo po 136 glasov, Mavrić pa 137. Med izvoljenimi so trije pripadniki narodnih manjšin, poroča srbska tiskovna agencija Beta .

Opozicija je novi parlamentarni večini očitala, da ji ni prepustila nobenega podpredsedniškega mesta, čeprav je bila to doslej ustaljena praksa. Kandidati opozicijske poslanske skupine Srbija zmaguje, zbrane okoli Vučićeve Srbske napredne stranke (SNS), niso dobili zadostne podpore.

Nekdanja predsednica parlamenta Ana Brnabić je odločitev označila za konec demokracije v srbski skupščini. "Ubili ste 35 let staro demokracijo v tem parlamentu, ponižali dva milijona državljanov Srbije in naj demokracija v parlamentu počiva v miru, dokler traja teror Študentske liste," je dejala. Poslanci SNS so nato zapustili dvorano.

Četrtkovo zasedanje so po poročanju srbskih medijev zaznamovale tudi ostre besedne izmenjave med Vučićem in Čupićem, ki so ga poslanci pred tem izvolili za predsednika parlamenta. Vučić je večkrat kritiziral njegovo vodenje seje, Čupić pa ga je opozarjal, naj se drži dnevnega reda, in mu izrekel opomin.