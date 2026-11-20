Za podpredsednike srbskega parlamenta so poslanci tik pred polnočjo izvolili Jeleno Petrović, Lidijo Dimitrijević, Marijo Bjelobrk, Saro Valentik, Tiborja Lazarja in Adema Mavrića. Pet jih je prejelo po 136 glasov, Mavrić pa 137. Med izvoljenimi so trije pripadniki narodnih manjšin, poroča srbska tiskovna agencija Beta.
Opozicija je novi parlamentarni večini očitala, da ji ni prepustila nobenega podpredsedniškega mesta, čeprav je bila to doslej ustaljena praksa. Kandidati opozicijske poslanske skupine Srbija zmaguje, zbrane okoli Vučićeve Srbske napredne stranke (SNS), niso dobili zadostne podpore.
Nekdanja predsednica parlamenta Ana Brnabić je odločitev označila za konec demokracije v srbski skupščini. "Ubili ste 35 let staro demokracijo v tem parlamentu, ponižali dva milijona državljanov Srbije in naj demokracija v parlamentu počiva v miru, dokler traja teror Študentske liste," je dejala. Poslanci SNS so nato zapustili dvorano.
Četrtkovo zasedanje so po poročanju srbskih medijev zaznamovale tudi ostre besedne izmenjave med Vučićem in Čupićem, ki so ga poslanci pred tem izvolili za predsednika parlamenta. Vučić je večkrat kritiziral njegovo vodenje seje, Čupić pa ga je opozarjal, naj se drži dnevnega reda, in mu izrekel opomin.
Čupić je med zasedanjem izrekel več opominov opozicijskim poslancem, enega pa tudi vodji poslanske skupine Študentska lista Jovu Bakiću, ker se med nastopom ni držal dnevnega reda.
Poslanci so za generalno sekretarko parlamenta izvolili Mirjano Radaković iz Študentske liste. Ustanovno sejo bodo nadaljevali v torek.
Študentska lista Študenti zmagujejo je na oktobrskih predčasnih parlamentarnih volitvah osvojila 140 od 250 poslanskih sedežev in po 14 letih z oblasti izrinila SNS. Čupića so za predsednika parlamenta izvolili v četrtek s 140 glasovi, njegov protikandidat Stojan Radenović iz opozicije pa jih je prejel 97.
Z ustanovitvijo novega sklica parlamenta je začel teči tudi 90-dnevni rok za oblikovanje nove srbske vlade.
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